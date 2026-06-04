El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene bajo estricta vigilancia dos zonas de baja presión en el océano Pacífico que presentan condiciones favorables para convertirse en ciclones tropicales durante los próximos días. Las autoridades climatológicas instan a la población de los estados del sur y occidente de la República a mantenerse informados ante el desarrollo de estos fenómenos.

De acuerdo con el reporte oficial emitido este jueves 4 de junio de 2026, uno de los sistemas ha mostrado un incremento acelerado en su probabilidad de desarrollo, localizándose a unos cientos de kilómetros de las costas michoacanas, mientras que el segundo comenzó a ganar organización en el sureste del país.

Guerrero, Michoacán y Chiapas bajo monitoreo por amenaza de nuevos ciclones

La mayor atención de los meteorólogos se concentra actualmente en la perturbación ubicada frente a la costa occidental de México. El SMN detalló que este fenómeno avanza de manera paulatina y con una tendencia de fortalecimiento constante a mediano plazo.

"Se ha formado una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero y Michoacán, presenta 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas e incrementa a 70% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. Se localiza a 535 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y se desplaza lentamente hacia el nor-noroeste", precisó el organismo.

Paralelamente, las alertas preventivas también se activaron en el sureste mexicano por la formación de un segundo sistema de inestabilidad atmosférica.

"Se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Chiapas. Mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días", informó el SMN.

En caso de que alguna de estas dos zonas de baja presión alcance la categoría de tormenta tropical, recibirá el nombre de “Boris” , el cual es el siguiente en la lista oficial de la temporada de huracanes 2026 para la cuenca del Pacífico.

¿Dónde está la tormenta tropical "Amanda" hoy?

Respecto a la actividad ciclónica vigente, el SMN confirmó que la tormenta tropical "Amanda" , el primer sistema con nombre de la temporada en este océano, continúa activa pero alejándose definitivamente de la República Mexicana .

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Actualmente, el centro de "Amanda" se localiza a más de 2,400 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Debido a su enorme distancia y su trayectoria hacia el oeste-noroeste sobre aguas abiertas, no representa ningún peligro para el territorio nacional ni genera efectos directos en las costas del país.

Pronóstico del clima hoy: Temporal de lluvias intensas y granizadas en México

A pesar de la lejanía de "Amanda", el territorio mexicano enfrentará condiciones climáticas severas este jueves. La interacción de canales de baja presión en el interior del país, el ingreso de humedad de ambos océanos y el avance de la onda tropical número 4 generarán un fuerte temporal de lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El SMN advierte sobre el riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslaves debido a los siguientes pronósticos de precipitaciones:

Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero y Tabasco.

Por otra parte, se mantendrá un contraste térmico importante con temperaturas superiores a los 40 °C en estados del noroeste como Baja California, Sonora y Sinaloa debido a una persistente onda de calor, además de oleaje elevado de hasta 3 metros por mar de fondo desde Baja California Sur hasta Chiapas.

X /@conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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