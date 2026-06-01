Se acabó el cambio gratuito: Este es el costo de las placas vehiculares en Jalisco

El periodo de gracia para la actualización del padrón vehicular ha llegado a su fin. A partir de este primero de junio de 2026, los conductores en Jalisco que no realizaron la sustitución de sus placas vehiculares durante el programa gratuito deberán asumir el costo total del trámite.

La Secretaría de la Hacienda Pública cerró de manera definitiva la prórroga el pasado 30 de mayo, lo que significa que los propietarios de automóviles con láminas de diseños anteriores, como Minerva , Gota y Maguey , ya no cuentan con el beneficio que eximía el pago de este concepto.

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¿Cuánto cuesta el cambio de placas en Jalisco?

De acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, la dotación de las nuevas láminas tiene un valor de 2 mil 502 pesos. Sin embargo, los automovilistas que acudan a las oficinas recaudadoras a regularizar su situación encontrarán que el desembolso es mayor. A esta tarifa base se suman otros derechos obligatorios, como las modificaciones de inscripción en el padrón vehicular y el trámite de baja de los metales anteriores, el cual tiene un precio de 409 pesos.

Al sumar todos los conceptos requeridos por las autoridades estatales, el costo total del procedimiento ronda los 4 mil pesos por vehículo. Este monto representa un impacto directo a la economía de los contribuyentes que omitieron el trámite durante los meses previos.

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Multas por no cambiar de placas en Jalisco

A la par del costo del trámite, los conductores enfrentan el riesgo de sanciones económicas en la vía pública. Con el fin de la prórroga, los oficiales de la Policía Vial del Estado tienen la facultad legal de emitir infracciones a quienes circulen con matrículas vencidas. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado establece que la sanción por esta falta equivale a un rango de 20 a 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Al tomar en cuenta el valor actual de la UMA, las multas por portar láminas no vigentes oscilan entre los 2 mil 347 y los 7 mil 39 pesos. Esta penalización se aplica a todos los vehículos que transiten por los 125 municipios de la entidad sin los modelos autorizados, conocidos como Collage y Cabañas. Las autoridades han reiterado que el objetivo de esta medida es consolidar un registro vehicular confiable y fortalecer la seguridad patrimonial.

¿Cómo se aplicarán las multas por circular con placas vencidas en Jalisco?

Respecto a la aplicación de las sanciones, el titular de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe, aclaró la mecánica que seguirán los agentes en las calles. La corporación descartó la implementación de operativos exclusivos o retenes diseñados específicamente para identificar a los infractores de esta norma. La instrucción oficial es que no habrá una persecución de automovilistas rezagados en el canje.

En su lugar, los oficiales aplicarán la multa de forma adicional cuando el conductor cometa otra falta al reglamento de movilidad. Por ejemplo, si un automovilista excede el límite de velocidad, ignora un semáforo en rojo o utiliza el teléfono celular al volante, el agente de tránsito lo detendrá, verificará la vigencia de sus matrículas y, de encontrar irregularidades, sumará la sanción correspondiente a la infracción.

El Gobierno estatal reportó que el programa de sustitución gratuita alcanzó un 93 por ciento de la meta estimada, con lo que se logró la renovación de más de un millón de vehículos. Para el porcentaje restante de ciudadanos que no acudieron a tiempo, la única alternativa es presentarse en las oficinas del Servicio Estatal Tributario, asumir los costos regulares y evitar así las multas que ya entraron en vigor en todo el territorio estatal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB