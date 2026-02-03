En el marco de la Serie del Caribe de Béisbol 2026, la Línea 3 del Tren Ligero extiende su horario de servicio, confirmó el Servicio de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) en sus redes oficiales.

Por segunda ocasión, Jalisco es la sede del evento de béisbol más prestigioso a nivel Latinoamérica y el Caribe, después de la primera realización en 2018.

Ante la declinación de la Liga de Venezuela para participar en la serie, México juega con dos equipos: México Rojo encabezado por los Charros de Jalisco, y México Verde, representado por los Tomateros de Culiacán, Sinaloa.

Te puede interesar: Calendario de la prórroga para el cambio de placas gratuito en Jalisco 2026

La justa deportiva del "Rey de los Deportes" se desarrolla en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco, el cual se ubica cerca de las estaciones Mercado del Mar y Zapopan Centro, con una distancia que se recorre a pie entre 12 y 15 minutos.

¿Cuál es el horario de la Línea 3 por la Serie del Caribe?

Durante los días de la justa deportiva —del 1 al 7 de febrero— la Línea 3 opera de 5:00 a las 00:00 horas. Esta medida tiene el objetivo de apoyar el regreso de los asistentes a sus hogares y que la diversión en torno a los juegos no se vea opacada por las preocupaciones de transporte.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano recomendó a los usuarios planear sus viajes con antelación.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano recomendó a los usuarios planear sus viajes con antelación. ESPECIAL

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ser sede de la Serie del Caribe abre una oportunidad histórica para que la gente pueda disfrutar de este evento de primer nivel, y aprovechar la promoción que dará al estado en materia deportiva, turística y económica.

El torneo es organizado por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), institución que eligió a la ciudad para el desarrollo del evento por su infraestructura aeroportuaria, hotelería, servicios y logística.

Las ligas afiliadas a la Serie del Caribe son la Liga Mexicana del Pacífico, Liga Profesional de Béisbol de Panamá, Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Liga de Béisbol Roberto Clemente, de Puerto Rico, y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Con información del Gobierno de Jalisco

Lee también: Inauguran Cruz Verde Valle Sur en Tlajomulco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

