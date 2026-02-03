Entregan vehículos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

El Gobierno de Jalisco hizo entrega de 47 vehículos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) con el fin de tratar de mejorar la labor del personal en la búsqueda e identificación de cuerpos y restos humanos.

Según las palabras de los funcionarios, la inversión total fue de 89 millones de pesos para los distintos vehículos, así como para una miniexcavadora con capacidad de 9 toneladas para la Unidad Interdisciplinaria de Intervención de Sitios de Inhumación Clandestina.

Te recomendamos: Inauguran Cruz Verde Valle Sur en Tlajomulco

También se invirtieron recursos en equipo de rayos X, específicamente para tres equipos análogos portátiles para el proceso de identificación humana; un georradar que permitirá localizar materiales enterrados sin necesidad de excavar; uniformes y botas para personal operativo; equipo científico y tecnológico, como dos microscopios de barrido para análisis químico-toxicológico, y 7 microscopios estereoscópicos digitales.

A este material, se adiciona un Equipo Crime-Lite ML para medicina forense (detección de huellas, fluidos corporales o evidencia oculta), un buscador de trayectoria con láser para balística, tabletas para identificación humana, dispositivos de localización Bluetooth y radios portátiles con red P25.

El director del IJCF, Axel Rivera, señaló que el equipo servirá no solo para las operaciones centrales del instituto, sino también para el resto de las delegaciones distribuidas al interior del Estado.

Lee también: Suman 22 planteles educativos con casos positivos de sarampión

"El equipamiento que hoy se entrega tendrá un impacto directo en la operatividad de distintas áreas del Instituto. Se fortalecen para realizar un trabajo con mayor eficiencia".

"Permitirá mejorar los traslados, las diligencias en el campo y la atención oportuna en todo el territorio jalisciense", indicó en el evento.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoce que hay un pendiente importante en la identificación de cuerpos y restos humanos en el Estado , por ello, apuestan por dotar de más equipo para tratar de agilizar la identificación.

En las instalaciones del IJCF hay cerca de ocho mil segmentos, mientras que resguardan alrededor de mil 300 cuerpos sin identificar en sus instalaciones; según su director, ahí radica la importancia de abatir el rezago.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA