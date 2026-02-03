La Secretaría de Salud informó que ya son 22 los planteles educativos que han registrado casos positivos de sarampión. A pesar de la alarmante suma, Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Gobierno de Jalisco, informó que eso no significa que las escuelas tengan plena responsabilidad de los contagios.

"Cuando aparece un caso en un grupo, lo mandamos a clases virtuales, aun con un solo caso porque si no se pueden incrementar, lo que hacemos es preventivo en las escuelas".

Pérez detalló que, derivado de la enfermedad, tres planteles educativos completos —del municipio de San Pedro Tlaquepaque— y 20 salones de otras escuelas —dispersas en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tala, Atotonilco y Tomatlán— ya se encuentran en clases virtuales.

Cabe recordar que tan solo al pasado 30 de enero se habían registrado mil 636 casos probables acumulados, de los cuales 829 resultaron positivos.

"Los casos activos que tenemos en este momento es de aproximadamente 400 casos. Un caso activo es el que se ha diagnosticado en los últimos 15 días porque son los casos que pueden transmitir la enfermedad", precisó.

El titular de Salud aseveró que, si bien están preocupados por el incremento del sarampión, ya han trabajado intensamente y han aplicado más de un millón de vacunas.

Por ejemplo, en la última semana de enero, se aplicaron más de 210 mil vacunas, lo que representa un número importante que se va a incrementar a 320 mil vacunas semanales durante febrero.

"Con eso vamos a lograr la meta de vacunación que tenemos para poder contener el brote, que es aplicar dos millones de vacunas durante el 2025 y el periodo de enero y febrero del 2026", añadió.

Para cumplir con esta meta, se incrementó el número de puestos de vacunación, la cantidad de brigadas y el total de vacunas por puesto.

"La idea es estar aplicando semanalmente 350 mil vacunas", añadió.

El funcionario admitió que todavía no hay una tendencia a la baja en el caso de contagios, por lo que es importante que la población acuda a los puestos de vacunación.

"Tenemos personal suficiente para vacunar, tenemos seiscientos puestos para poder vacunar, no hay pretexto para que la población no aproveche el biológico", sostuvo.

AO

