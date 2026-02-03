Hay cerca de 8 mil segmentos en Semefo jalisciense

La saturación en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) continúa. El director del organismo, Axel Rivera, confirmó que actualmente se resguardan cerca de 8 mil segmentos humanos, además de alrededor de mil 300 cuerpos sin identificar en sus instalaciones.

“Sin identificar tenemos alrededor de mil 300 cuerpos en todo el estado y segmentos humanos cerca de 8 mil, que todavía no los contamos como cuerpos”, indicó en entrevista.

Rivera reconoció que en materia de identificación se han registrado avances, al señalar que los tiempos de espera pueden variar dependiendo del trabajo del Centro de Identificación Humana. En algunos casos, explicó, la identificación de un cuerpo puede lograrse en un lapso de 24 a 48 horas.

Sin embargo, existen casos mucho más complejos. “Hay casos en los que los cuerpos o segmentos están esqueletizados y presentan un alto grado de deterioro; en esos casos, el proceso puede tardar meses o incluso años. Todo depende de la calidad de la muestra genética”, detalló.

El funcionario no precisó la cantidad exacta de cuerpos de larga data que permanecen en el Servicio Médico Forense (SEMEFO). No obstante, el pasado 21 de diciembre, este medio informó que al menos 355 cuerpos o restos humanos almacenados en Ciencias Forenses son de larga data, es decir, llevan más de cinco años en resguardo y, en algunos casos, entre 11 y 14 años, convirtiéndose en osamentas.

Te puede interesar: Laura Imelda confirma sus aspiraciones para reelegirse en Tlaquepaque

Estos cuerpos tienen mayor probabilidad de ser inhumados en panteones forenses si no son reclamados por sus familiares.

Entre ellos se encontraba el caso de Magdalena Pérez López, quien desapareció el 28 de septiembre de 2014 en Tlajomulco de Zúñiga. Tras ser localizada sin vida en una fosa clandestina de Lomas del Mirador, sus restos ingresaron al Semefo tres meses después. Permanecieron resguardados durante 11 años, hasta su reciente identificación y entrega a su familia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS