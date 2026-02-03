Martes, 03 de Febrero 2026

Inauguran Cruz Verde Valle Sur en Tlajomulco

La nueva unidad médica, que se ubica en el fraccionamiento Chulavista, atenderá a más de 200 mil habitantes de la zona

Por: Jorge Velazco

El presidente municipal, Gerardo Quirino, explicó que a más tardar en dos meses la unidad estará operando con todo el equipamiento y el personal necesario. EL INFORMADOR/J. Velazco

A la inauguración de la unidad médica asistieron vecinos, funcionarios municipales y estatales. EL INFORMADOR/J. Velazco

Con una inversión de 58.2 millones de pesos, esta mañana se inauguró la obra civil de la Cruz Verde Valle Sur en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

La nueva unidad médica, que se ubica en el fraccionamiento Chulavista, atenderá a una población de más de 200 mil habitantes de la zona.

La unidad está equipada con área de urgencias, vestíbulo, archivo, farmacia, trabajo social, área de observación y ambulancias.

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino, explicó que a más tardar en dos meses la unidad estará operando con todo el equipamiento y el personal necesario.

“Vamos a seguir trabajando porque la salud no sea un privilegio, tiene que ser ese derecho que merecemos todas y todas”, afirmó.

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, dijo que con esta nueva unidad médica se fortalece la infraestructura de salud del municipio y de Jalisco.

Por su parte, el director de Obras Públicas comentó que esta clínica se suma a la que se encuentra en la Avenida Concepción, y con la Clínica 180 se tiene un corredor médico muy importante.

“Es un edificio totalmente nuevo que necesitaba con urgencia esta zona, había algunos centros de salud del Gobierno del Estado, la clínica más cercana estaba en Avenida Concepción o Toluquilla y aquí es donde había más densidad poblacional, pero ya con esta nueva Cruz Verde se atenderá las necesidades de la población”, concluyó.

A la inauguración de la unidad médica asistieron vecinos, funcionarios municipales y estatales.

