Lemus presenta avances en obras estratégicas en Jalisco rumbo al Mundial 2026

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y al gobernador de Nuevo León, Samuel García, para hablar de obras de infraestructura previas al Mundial de 2026 que se celebrará en el país.

El mandatario destacó las obras de renovación del Centro Histórico de Guadalajara, de Carretera a Chapala, de la Línea 5, del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y en la Glorieta Minerva. En cuanto al sistema de transporte masivo, como novedad, adelantó que todas las estaciones tendrán nombre de mujeres históricas, y reiteró que se busca conectar el corredor industrial de El Salto con el resto del Área Metropolitana de Guadalajara.

En el primer cuadro, resaltó, habrá festivales gastronómicos y culturales con motivo del FIFA Fan Fest. Se espera recibir entre 2.5 y tres millones de visitantes durante los 39 días de la justa mundialista.

En tanto, se renovarán 270 canchas de futbol, a fin de que cada uno de los 125 municipios de la entidad cuente con una cancha. Lemus Navarro adelantó que se buscará romper un récord Guiness: niñas y niños patearán un balón desde el Estadio Jalisco, antigua sede mundialista en 1970 y 1986, hasta el Estadio Guadalajara, rompiendo el récord de más pases en una mayor distancia.

El gobernador también resaltó que habrá tres sedes de entrenamiento para las selecciones que visitarán la ciudad. Además, dijo, "vamos a tener 90 mil habitaciones disponibles, que nos van a colocar como el tercer estado de la República con mayor oferta hotelera".

En cuanto al Aeropuerto Internacional, señaló que las obras de renovación terminarán antes de que inicie la justa mundialista, mientras que se han aumentado las rutas de vuelos directos entre Estados Unidos y Canadá.

En tanto, celebró que la intervención en Carretera a Chapala permitirá tener una mejor imagen urbana en la entrada a la ciudad.

Asimismo, el titular del ejecutivo estatal recordó que la Línea 4 del Tren Ligero iniciará operaciones el 15 de diciembre, mientras que la Línea 5 arrancará operaciones en mayo del próximo año.

Por último, reiteró que, con motivo de las obras de rehabilitación en la Glorieta Minerva, se busca conciertos gratuitos con Maná, el 17 de junio, un día antes del partido de la Selección mexicana, y con Alejandro Fernández.

MB

