Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Guadalajara para este viernes 28 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 30 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 4 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 5 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

