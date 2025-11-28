Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Guadalajara para este viernes 28 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 30 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 4 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Viernes 5 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Monterrey