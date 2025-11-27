Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron el cuerpo de un hombre durante la noche de este miércoles en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Los hechos fueron reportados por parte del colectivo en un pozo que está en un sembradío de agaves, ubicado a espaldas del fraccionamiento Los Cántaros, del municipio mencionado.

Fueron pobladores de la zona quienes primero vieron el cadáver y reportaron el hecho al 911 y a la comisaría municipal, sin embargo, al arribar los oficiales el cuerpo no fue localizado.

Posteriormente, el colectivo de buscadores finalmente lo encontró en la profunda alcantarilla. El cuerpo estaba en estado de descomposición y se trataba de un hombre, según comentaron los integrantes del colectivo de búsqueda.

La víctima, de quien no se pudo determinar su edad ni la causa de muerte, debido a su avanzado estado de descomposición, no fue reconocida en el sitio.

Al lugar arribó personal de la Fiscalía del Estado y del servicio médico forense quienes procesaron la zona para recabar evidencias. El cuerpo fue trasladado para los estudios de ley y se espera que pueda ser identificado y restituido a su familia.

