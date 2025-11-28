Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 28 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 30 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

