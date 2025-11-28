Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 28 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Domingo 30 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Cancún