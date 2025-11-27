Durante la Conferencia del Pueblo de este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno Federal se comprometió a entregar recursos a cada una de las entidades sede del Mundial, que serán destinados a obras de movilidad y transporte público, por una suma que asciende a entre mil 500 y dos mil millones de pesos.

Para Jalisco, los recursos serán destinados para la Línea 5 de Carretera a Chapala. En tanto, para la Ciudad de México se invertirán en la Línea 2 del Metro y en Nuevo León en las Líneas 4 y 6.

La Mandataria también indicó, que se llevan a cabo las obras de los trenes que conectarán la capital con Querétaro y Pachuca, así como Querétaro – Irapuato, Irapuato – León y Guadalajara – Irapuato.

Aunque no se sabe si estarán listos antes del Mundial, se espera un avance significativo de las obras para 2027.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que los recursos permitirán darle "un carácter muy social" a la Línea 5. "Con ello vamos a beneficiar a los trabajadores del municipio de El Salto, del corredor industrial, de Ixtlahuacán de los Membrillos, y no será solamente una línea de transporte del Aeropuerto, sino tendrá un sentido social muy importante con este recurso que le agradezco enormemente entregar para el Estado de Jalisco".

