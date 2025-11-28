Viernes, 28 de Noviembre 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

El clima en Chapala para este viernes 28 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

