Este jueves 27 de noviembre, carreteras del estado de Jalisco continúan presentando bloqueos, derivado del paro nacional de transportistas y campesinos que inició por la mañana del pasado 24 de noviembre.

Carreteras afectadas en Jalisco

A continuación, te compartimos las carreteras que continúan presentando bloqueos este 27 de noviembre, según información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Jalisco .

Autopista México-Guadalajara, km 426, en la caseta de cobro de Ocotlán

Ramal La Barca-Jiquilpan, km 10

Autopista Guadalajara-Colima, km 87

La Barca-Atotonilco, km 1+800

Irapuato-Guadalajara, km 159+500

Los campesinos mexicanos exigen precios justos para sus cosechas y se pronunciaron en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales; los transportistas piden seguridad en las carreteras, donde son víctimas de robo, extorsión e incluso homicidios.

El paro nacional sigue

La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que las autoridades solo pueden comprometerse a lo que verdaderamente puedan cumplir. Las declaraciones de la Mandataria se dan luego de que otra mesa de diálogo entre manifestantes y el Gobierno de México fracasara.

" Se busca encontrar una salida, obviamente, que esté en el marco de los recursos disponibles. Nosotros acostumbramos a hacer compromisos, no promesas. Cuando nos comprometemos con algo, hay que cumplirlo, hay que ser muy responsable en qué se puede y qué no se puede ", declaró la Mandataria.

Sheinbaum legitimó las demandas de los campesinos y transportistas, pero indicó que no se puede prometer lo que no se puede entregar. Explicó, además, que el gobierno busca soluciones dentro del marco presupuestal disponible, por lo que no asumirá acuerdos irreales.

" Cuando hay una demanda de este tipo, buscamos la manera de encontrarle una salida… cuando no tiene que ver con un asunto político para generar algún problema, nada más por generarlo ".

Respecto a los bloqueos en carreteras, Sheinbaum cuestionó la necesidad de estas acciones mientras las mesas de diálogo siguen abiertas, por lo que reiteró la disposición a negociar, pero insistió en que las soluciones deberán ser realistas: apoyar principalmente a los pequeños productores y garantizar seguridad sin ceder a presiones políticas o demandas inviables.

