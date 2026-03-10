¿Cómo se llaman los árboles morados que se dan mucho en Guadalajara?

En estos días en los que comienza a percibirse con más fuerza el calor, los amantes de la naturaleza y la fotografía ya tienen un pretexto más para salir a la calle. Ya sea para abrazarlo, refugiarse bajo su sombra, admirarlo o tomar una foto, los árboles de jacaranda florecen en los días cercanos a la primavera para adornar las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Casi hay uno en cada calle; las jacarandas destacan sobre otros árboles que también abren sus flores en esta temporada, ya sean los de rosa morada, magnolia, las primaveras o la lluvia de oro, antes de que lo hagan los tabachines, que volverán rojas las copas en algunas avenidas importantes.

¿Cómo es la jacaranda, el árbol que salpica de morado algunas calles en Guadalajara?

La jacaranda (Jacaranda mimosifolia) es un árbol ornamental que puede medir entre 2 y hasta 30 metros; de follaje caducifolio, que florece apenas unas semanas en primavera y, entre más avanza la estación, va perdiendo sus violáceas hojas.

Cuenta la historia que el árbol fue traído a México por un hombre de origen japonés desde Brasil, y que durante el mandato del presidente Álvaro Obregón se ordenó sembrar estas plantas en las principales calles de México. Se volvió muy popular en ciudades como la capital del país, Aguascalientes y, claro, Guadalajara.

Otros árboles que florecen en esta temporada en Guadalajara

Como ya se dijo, la floración de las jacarandas es aviso de que se acerca la primavera, sin embargo, hay otros árboles que anuncian la llegada de la estación a la ciudad. Algunos son:

Rosa morada: El Tabebuia rosea , conocido como rosa morada, es un árbol caducifolio que puede alcanzar entre 15 y 30 metros de altura, con un tronco de hasta un metro de diámetro. Sus flores, que varían entre lila, rosa pálido y morado, florecen entre febrero y junio, aportando un toque de color a la ciudad.

El , conocido como rosa morada, es un árbol caducifolio que puede alcanzar entre 15 y 30 metros de altura, con un tronco de hasta un metro de diámetro. Sus flores, que varían entre lila, rosa pálido y morado, florecen entre febrero y junio, aportando un toque de color a la ciudad. Lluvia de oro: Originario de Asia tropical, el árbol de lluvia de oro ( Cassia fistula ) alcanza entre 10 y 15 metros de altura, con una copa que puede extenderse de 7 a 10 metros. Florece entre abril y junio en terrenos soleados, destacando por sus racimos de flores amarillas que cuelgan en cascada, creando un espectáculo visual único.

Originario de Asia tropical, el árbol de lluvia de oro ( ) alcanza entre 10 y 15 metros de altura, con una copa que puede extenderse de 7 a 10 metros. Florece entre abril y junio en terrenos soleados, destacando por sus racimos de flores amarillas que cuelgan en cascada, creando un espectáculo visual único. Primavera: Conocido como guayacán o primavera, el Handroanthus chrysanthus o Tabebuia chrysantha es un árbol que puede superar los 35 metros de altura. Durante algunas semanas, se cubre de flores amarillas brillantes antes de perder por completo su follaje, regalando un espectáculo natural que marca la transición de estación.

Conocido como guayacán o primavera, el o es un árbol que puede superar los 35 metros de altura. Durante algunas semanas, se cubre de flores amarillas brillantes antes de perder por completo su follaje, regalando un espectáculo natural que marca la transición de estación. Tabachín: También llamado flamboyán, el Tabachín (Delonix regia) es uno de los árboles más vistosos gracias a sus intensas flores rojas o naranjas y su follaje verde brillante. Puede crecer hasta 15 metros de altura y es una especie ornamental de hojas caducas. En México se encuentra en diversas regiones, aunque su origen se atribuye a Madagascar. Su floración ocurre antes del inicio de la temporada de lluvias.

¿Cuándo entra la primavera a México?

El equinoccio de primavera de 2026 comenzará el viernes 20 de marzo a las 08:46 de la mañana y se extenderá durante 93 días, hasta que empiece el verano.

Durante ese fenómeno astronómico, el Sol atravesará el ecuador celeste de sur a norte, la duración del día y la de la noche es igual y comienza el periodo de días calurosos.

La Tierra continuará su recorrido en la bóveda celeste alrededor del Sol durante 2026 y llegará a su posición más al norte, el solsticio de verano (el 21 de junio, domingo); después volverá al ecuador celeste, lo que marcará el comienzo del equinoccio de otoño (23 de septiembre); y por último, alcanzará su punto más al sur con el solsticio de invierno (el 21 de diciembre).

