¿Cómo se llaman los árboles morados que se dan mucho en Guadalajara?

En estos días en los que comienza a percibirse con más fuerza el calor, los amantes de la naturaleza y la fotografía ya tienen un pretexto más para salir a la calle. Ya sea para abrazarlo, refugiarse bajo su sombra, admirarlo o tomar una foto, los árboles de jacaranda florecen en los días cercanos a la primavera para adornar las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).Casi hay uno en cada calle; las jacarandas destacan sobre otros árboles que también abren sus flores en esta temporada, ya sean los de rosa morada, magnolia, las primaveras o la lluvia de oro, antes de que lo hagan los tabachines, que volverán rojas las copas en algunas avenidas importantes. La jacaranda (Jacaranda mimosifolia) es un árbol ornamental que puede medir entre 2 y hasta 30 metros; de follaje caducifolio, que florece apenas unas semanas en primavera y, entre más avanza la estación, va perdiendo sus violáceas hojas.Cuenta la historia que el árbol fue traído a México por un hombre de origen japonés desde Brasil, y que durante el mandato del presidente Álvaro Obregón se ordenó sembrar estas plantas en las principales calles de México. Se volvió muy popular en ciudades como la capital del país, Aguascalientes y, claro, Guadalajara.Como ya se dijo, la floración de las jacarandas es aviso de que se acerca la primavera, sin embargo, hay otros árboles que anuncian la llegada de la estación a la ciudad. Algunos son:El equinoccio de primavera de 2026 comenzará el viernes 20 de marzo a las 08:46 de la mañana y se extenderá durante 93 días, hasta que empiece el verano.Durante ese fenómeno astronómico, el Sol atravesará el ecuador celeste de sur a norte, la duración del día y la de la noche es igual y comienza el periodo de días calurosos.La Tierra continuará su recorrido en la bóveda celeste alrededor del Sol durante 2026 y llegará a su posición más al norte, el solsticio de verano (el 21 de junio, domingo); después volverá al ecuador celeste, lo que marcará el comienzo del equinoccio de otoño (23 de septiembre); y por último, alcanzará su punto más al sur con el solsticio de invierno (el 21 de diciembre).*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF