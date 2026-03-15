Así serán las unidades de la Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto

La Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto es un proyecto del gobierno de Jalisco de transporte público masivo 100% eléctrico, que busca conectar el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con puntos estratégicos de la metrópoli.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, este proyecto estará listo antes de la celebración de la Copa Mundial de futbol.

En este contexto, esta semana autoridades estatales acudieron a la planta armadora Volvo en Tultitlán, Estado de México, para supervisar el avance en la fabricación de las unidades que integrarán la nueva línea.

¿Cómo son las unidades que operarán en la Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto?

Las unidades que fueron diseñadas para operar en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) consisten en autobuses modelo Volvo 7800 Electric y Luminus BZR.

Los equipos que darán servicio en las ocho estaciones que se construyen en la Carretera a Chapala estarán equipados con aire acondicionado y accesibilidad universal y, en su primera etapa, tendrán la capacidad de movilizar hasta 25 mil personas al día.

Las nuevas unidades articuladas Volvo 7800 Electric representan una opción de alta capacidad y cero emisiones para la movilidad urbana, incorporando tecnología de última generación.

De acuerdo con las autoridades, estas se encuentran equipadas con motores eléctricos duales de alto desempeño y baterías de hasta 720 kWh, ofrecen autonomía, eficiencia energética y un sistema de carga rápida de hasta 250 kW.

Fueron diseñadas para grandes ciudades, contando con una capacidad para 130 pasajeras y pasajeros. Además, cuentan con avanzados sistemas de seguridad activa, como control electrónico de estabilidad, asistencia de colisión, monitoreo de presión de neumáticos y frenos regenerativos.

En su interior prometen ofrecer espacios amplios y configuraciones accesibles para personas con alguna discapacidad, iluminación LED y cabina cerrada para el conductor.

Por otro lado, los Volvo Luminus BZR también son unidades 100 por ciento eléctricas y de cero emisiones, equipadas con motor Volvo de 200 kW y baterías de ion-litio con capacidad total de 360 kWh, las cuales permitirían una operación silenciosa.

La #Línea5 Macro Aeropuerto integrará 41 autobuses 100 % eléctricos Volvo para el corredor de carretera a Chapala, impulsando una movilidad más moderna, eficiente y sustentable.



Así avanzan los preparativos de este nuevo sistema de transporte en #Jalisco. pic.twitter.com/dXZFlMJPd2 — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) March 12, 2026

Su capacidad es de 80 personas y, de igual manera, prometen ofrecer accesibilidad universal, incluyendo espacio para silla de ruedas con sujeción de seguridad, rampa de acceso, piso podotáctil y señalización en braille.

Como equipamiento adicional para Jalisco, se incorporaron aire acondicionado, puertos USB, rack para maletas y sistema de videovigilancia.

“Venimos a ver el proceso de ensamblaje de las rutas de la Línea 5 y que muy pronto vamos a ver en la ciudad. Son vehículos con tecnología muy importante. Lo primero es que son 100 por ciento eléctricos, lo que quiere decir que tendremos cero emisiones. Además, cuentan con aire acondicionado y forman parte de las acciones que contribuyen con la estrategia de movilidad del estado de Jalisco”, expresó Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio.

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MB



