Lanzan programa gratuito de desarrollo de talento en IA y habilidades digitales

El Gobierno del Estado, a través de la Plataforma Abierta en Innovación y Desarrollo de Jalisco PLAi, presentó esta mañana el programa de desarrollo de talento en IA y habilidades digitales.

Por medio de este programa, que será totalmente gratuito, flexible y sin barreras, se pretende capacitar a más de 3 mil 500 personas.

Carlos Bañuelos, director de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, explicó que este programa ya está abierto y se puede inscribir cualquier persona interesada.

"Es importante mencionar que hay algunos programas que, fuera de este programa, tendrían un costo; por ejemplo, las certificaciones con Oracle tienen un costo de mil 500 pesos y, a través de esta alianza estratégica, serán gratuitas para toda la ciudadanía", precisó.

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Las personas interesadas en participar en el programa se deberán registrar en el sitio https://aprender.plai.mx/sites/iaplai .

"Hay distintivas modalidades; tenemos presenciales, tenemos híbridos", detalló.

Carlos Bañuelos explicó que a lo largo del año seguirán cargando más contenidos con las empresas aliadas hasta alcanzar 20 actividades formativas.

Cada programa que se incluye en esta ruta de aprendizaje otorga reconocimientos para quienes acrediten certificaciones, microcredenciales y badges digitales.

A diferencia de otros programas de capacitación en materia de inteligencia artificial, este programa ofrecerá certificación al aprendizaje, democratización del contenido altamente especializado por medio de las alianzas estratégicas, seguimiento al aprendizaje personalizado, curaduría de oferta educativa y contará con un repositorio.

El programa fue realizado con la colaboración de empresas y organismos como IBM, Canieti, Oracle University, TATA Consultancy, Fundación E, Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica, CISCO Networking Academy, Huawei ICT Academy, APAM Systems México.

Durante la presentación del programa estuvieron presentes Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico; Fanny Guadalupe Valdivia, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología; Marco Estrella, presidente de Canieti; y Alfredo Aceves, director para el Desarrollo de Industrias Creativas Digitales de Jalisco.

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MB