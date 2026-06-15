Lunes, 15 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 15 de junio

La mañana de este lunes 15 de junio se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

La mañana de este lunes 15 de junio en la AMG se registra buena calidad del aire en Atemajac con 7 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La mañana de este lunes 15 de junio en la AMG se registra buena calidad del aire en Atemajac con 7 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este lunes 15 de junio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en la Zona Centro.

Lee también: ¿Por qué el futbol importa tanto en México?; lo que hay detrás de la pasión de los mexicanos

¿Cuál es la calidad del aire hoy lunes 15 de junio en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en la zona centro. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 7 puntos IMECA y Santa Margarita con 17 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Atemajac 7 puntos IMECA  Buena 
Country 40 puntos IMECA  Buena
Oblatos 22 puntos IMECA  Buena
Las Pintas 39 puntos IMECA  Buena
Miravalle 39 puntos IMECA  Buena
Loma Dorada 24 puntos IMECA  Buena
Santa Fe 27 puntos IMECA  Buena
Centro  51 puntos IMECA  Buena

Te puede interesar: Gobierno de Guadalajara llama a no tirar basura y no usar pasos a desnivel durante lluvias; lanza campaña preventiva

¿Hay contingencia hoy 15 de junio en Guadalajara?

De acuerdo con la SEMADET, este lunes 15 de junio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Atemajac y Santa Margarita, entre otras; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 51 puntos IMECA en la Zona Centro. 

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones