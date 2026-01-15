Jalisco se consolida como líder nacional en justicia alternativa

Con 40 mil 903 convenios y acuerdos logrados en 2025, Jalisco se consolida por quinto año consecutivo como referente nacional en justicia alternativa, pues en la entidad se realizan cerca de tres de cada 10 convenios de mediación en todo México, según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2025 del Inegi.

Del total de acuerdos, 39 mil 199 son convenios finales, es decir, lo pactado entre las partes alcanzó la categoría de sentencia y tiene el mismo valor jurídico que si los hubiera dictado un juez. Más de 80 mil personas resolvieron su conflicto a través de justicia alternativa en Jalisco, informó esta mañana el director general del Instituto de Justicia Alternativa (IJA), Guillermo Zepeda Lecuona, durante su séptimo informe de actividades al frente del organismo.

El funcionario señaló que en la entidad existen 478 centros de atención en 70 municipios, así como en la sede del Gobierno del Estado en Los Ángeles, Estados Unidos, con una cobertura superior al 90% de la población. En 2018 se registraron cuatro mil 788 expedientes concluidos por acuerdo o convenio, con lo que a la fecha el crecimiento es del 754% resaltó. Además, hoy hay 60 centros de mediación operados por gobiernos municipales y acreditados y autorizados por el IJA; hace siete años sólo existía uno, en Acatic.

“El Poder Judicial de Jalisco, en su conjunto, tiene como política pública el fortalecimiento y difusión de los métodos alternos. Los jueces conocen y confían en los métodos alternos, por ello, desde 2019 hemos trabajado con cercanía con la Asociación de juezas y jueces de Jalisco para establecer criterios de validación que han afinado a lo largo de los años [...].”

"En el resto de los estados (de la República), solo el 7.3 por ciento de los asuntos que ve el Poder Judicial corresponden a la justicia alternativa. En Jalisco, como se ha impulsado este ámbito, hemos pasado del nueve al 25.9 por ciento de los asuntos que ve el Poder Judicial de Jalisco se ven por justicia alternativa", anotó Zepeda Lecuona.

Uno de cada tres casos de divorcio en Jalisco se resuelven a través de justicia alternativa. El 52.4% de los conflictos atendidos por personal del IJA corresponden a la materia familiar, como convivencia y alimentos de menores, seguido de materia civil con alrededor de dos de cada 10 casos y por situaciones de materia penal adversarial, que comprende delitos no dolosos como robo sin violencia, amenazas, etcétera.

En tanto, IJA habilitó dos bases de datos de justicia alternativa disponibles para la ciudadanía: la Plataforma de consulta de mediadores vigentes (o personas facilitadoras) y el Sistema de Registro de Convenios, ambas disponibles en el sitio web del organismo. La primera de ellas permite revisar quiénes son las personas autorizadas en Jalisco para ofrecer servicios de medición de manera profesional y legal, mientras que en la segunda se puede conocer si el convenio ya tiene la categoría de sentencia o sigue en trámite.

En todo el estado hay 866 mediadores certificados y se tiene registro de 122 mil 455 convenios. Durante 2025 el Instituto ejerció un presupuesto de 174.4 millones de pesos y cuenta con una plantilla de 228 servidores públicos.

Asimismo, Jalisco es el primer estado del país en emitir las primeras certificaciones a personas facilitadoras bajo los lineamientos del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Sin embargo, aún hay desafíos, apuntó Zepeda Lecuona: impulsar la justicia restaurativa en materia familiar con enfoque terapéutico. Existe un área en el IJA, pero sólo es atendida por una persona, por lo que pidió más recursos para expandir la unidad, así como para la negociación colaborativa y arbitraje. También resaltó la necesidad de contar con una sede propia para el organismo.

En el IJA se pueden atender casos como amenazas y daños, divorcios, alimentos para hijos o para adultos mayores. EL INFORMADOR/A. Navarro

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julio Hurtado Luna, celebró que el IJA se haya convertido en referente nacional por su modelo, su cobertura territorial y el impacto social de su trabajo. Señaló que la justicia alternativa es una política pública estratégica del Poder Judicial.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Luis Álvarez Pulido, destacó que Jalisco ha logrado ser líder en convenios y acuerdos gracias a la colaboración que existe en el Poder Judicial.

"Se delinea la forma en la cual deben llevarse a cabo los convenios para que cuando estos lleguen ante el juez o la jueza tengan una alta probabilidad de ser ejecutados".

Por último, la consejera jurídica del Gobierno del Estado, Tatiana Anaya Zúñiga, afirmó que con la justicia alternativa se construye una cultura de la paz en la entidad. El IJA ha logrado resultados favorables para la ciudadanía, indicó.

¿Cómo acceder a los servicios del IJA?

El IJA es el órgano rector de los métodos alternativos de solución de conflictos en Jalisco. Dentro de los más usados están la mediación y la conciliación, sin embargo, no todos los asuntos son mediables, por ejemplo, la violencia intrafamiliar ni la de género, que deben ser atendidos por la Fiscalía estatal.

En el instituto se pueden atender casos como amenazas y daños, divorcios, alimentos para hijos o para adultos mayores, incumplimiento de contratos, adeudos, conflictos entre inquilinos y arrendadores, entre otros.

Si se tiene alguno de estos conflictos se puede acudir directamente a las oficinas del IJA, ubicadas en Enrique Díaz de León #136, en la colonia Villaseñor. Se debe presentar una identificación oficial, comprobante reciente de domicilio y el nombre y domicilio de las personas con las que se tiene el conflicto. También se puede llamar al número 33 1380 0000 para recibir mayor información.

En tanto, el organismo cuenta con 11 sedes regionales en Ameca, Autlán, Chapala, Cihuatlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Tequila y Zapotlán el Grande, así como módulos especializados. En el sitio web ija..gob.mx se puede conocer sus domicilios.

