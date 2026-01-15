Tras el incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo's en Hermosillo, Sonora, mismo que cobró la vida de 24 personas y dejó catorce heridos; la Fiscalía de Sonora informó que ocho personas y el representante legal de la tienda fueron imputados por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

Tras una audiencia de casi 18 horas, el juez resolvió imponer medidas cautelares distintas a las de la prisión preventiva justificada para los ocho imputados, entre las que se encuentran la presentación periódica ante el juez; la exhibición de una garantía económica y la prohibición de salir sin autorización del ámbito territorial.

En el caso del representante legal de la tienda Waldo's, quien realizó los trámites legales ante las autoridades municipales utilizando documentos falsos para obtener permisos, el juez determinó prisión preventiva justificada; sin embargo, al contar con una suspensión de amparo, permanecerá en libertad.

La defensa de los imputados solicitó la ampliación de 144 horas del término constitucional, en donde deberán quedar vinculados formalmente a proceso. La siguiente audiencia se fijó para el 19 de enero.

Asimismo, otras tres personas detenidas deberán comparecer el próximo 29 de enero. De igual forma, otros 12 individuos judicializados están a la espera de que el juzgado los cite para que se realice su formulación de imputación.

