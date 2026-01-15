Congreso deja pendientes leyes secundarias de transparencia pese a extinción del ITEI

El Congreso de Jalisco no ha presentado las leyes secundarias en materia de transparencia que darán vida al nuevo modelo en la entidad, tras la extinción del ITEI, concretada el año pasado pese a que hoy es el último día para su aprobación.

Alejandro Barragán, presidente de la Comisión de Planeación y Transparencia del Congreso de Jalisco, reconoce que hay ajustes pendientes en la iniciativa y que podría haber opacidad por parte de las dependencias gubernamentales que se nieguen a proporcionar información.

"Hay unos últimos ajustes, no de forma, no de fondo, detalles que nos han impedido proponer el dictamen en la Comisión. Se están generando en estos momentos condiciones que lamentablemente pudieran promover eso (opacidad) , pero en el momento que inicie la responsabilidad de Contraloría, se van a revisar todas esas irregularidades y habrá las sanciones que marque la ley".

El legislador señala que presentarán la iniciativa en los próximos días para su inmediata aprobación.

Previamente, había afirmado que buscaban aprobar dichas leyes antes de la discusión del Presupuesto de Egresos 2026, esto para incorporar las nuevas disposiciones en la planeación financiera de la Contraloría. Sin embargo, las leyes no se discutieron.

La importancia de estas reformas radica en que facultarán a la Contraloría del Estado, a los municipios, a los poderes estatales y a los organismos públicos para garantizar la transparencia.

En diciembre quedaron por definirse si la función recaerá directamente en la estructura de la Contraloría o en un órgano con independencia operativa dentro de la misma, situación que apoyan bancadas como el PAN.



