Si eres conductor en Jalisco, es fundamental estar al tanto de tus obligaciones vehiculares para evitar sorpresas desagradables. Las fotoinfracciones son —aunque a la mayoría les pese— una herramienta importantísima para garantizar la seguridad vial. Sin embargo, estas no van a premiarte, no; solo te traerán recargos y más sino las pagas a tiempo.La Secretaría de Transporte de Jalisco ofrece dos opciones sencillas para revisar tu estatus:1. Consulta en líneaTal herramienta está disponible las 24 horas y te permite revisar tu situación en minutos, sin necesidad de trasladarte. Para esto solo debes ingresar al portal estatal de adeudos vehiculares de Jalisco, donde deberás ingresar los siguientes datos:Una vez adentro, el sistema te mostrará las fotoinfracciones generadas, multas pendientes o recargos de refrendos pasados. En la mayoría de los casos, el sistema te permitirá pagar a través de la banca digital. Para la consulta presencial, solo deberás acudir a alguna de las oficinas de la Secretaría de Transporte de Jalisco con los siguientes documentos:En oficinas, los asesores harán saber de cualquier adeudo pendiente, así como los pasos para regularizarse.Las fotomultas en Jalisco dependen de la clase de infracción, área donde sucedió o deudas atrasadas. Sin embargo, en pleno 2026, el rango de costos es el siguiente:La fotoinfracción más cara de todas es, en realidad, la más común: la del exceso de velocidad. Misma que tiene predilección por vías rápidas como Vallarta, Periférico Norte, López Mateos, etc. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO