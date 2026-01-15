Si eres conductor en Jalisco, es fundamental estar al tanto de tus obligaciones vehiculares para evitar sorpresas desagradables. Las fotoinfracciones son —aunque a la mayoría les pese— una herramienta importantísima para garantizar la seguridad vial. Sin embargo, estas no van a premiarte, no; solo te traerán recargos y más sino las pagas a tiempo.

¿Cómo saber si tengo multas pendientes?

La Secretaría de Transporte de Jalisco ofrece dos opciones sencillas para revisar tu estatus:

1. Consulta en línea

Tal herramienta está disponible las 24 horas y te permite revisar tu situación en minutos, sin necesidad de trasladarte. Para esto solo debes ingresar al portal estatal de adeudos vehiculares de Jalisco, donde deberás ingresar los siguientes datos:

Número de placa

Número de serie

Número de serie

Nombre propietario

Número motor

ESPECIAL/Gobierno de Jalisco

Una vez adentro, el sistema te mostrará las fotoinfracciones generadas, multas pendientes o recargos de refrendos pasados. En la mayoría de los casos, el sistema te permitirá pagar a través de la banca digital.

Para la consulta presencial, solo deberás acudir a alguna de las oficinas de la Secretaría de Transporte de Jalisco con los siguientes documentos:

Tarjeta de circulación

Identificación oficial

Comprobante de propiedad (factura)

En oficinas, los asesores harán saber de cualquier adeudo pendiente, así como los pasos para regularizarse.

¿Cuál es la fotomulta más cara en Jalisco?

Las fotomultas en Jalisco dependen de la clase de infracción, área donde sucedió o deudas atrasadas. Sin embargo, en pleno 2026, el rango de costos es el siguiente:

Por excedente de velocidad: de mil a 3 mil pesos mexicanos.

Por pasarse un semáforo en rojo: de 113 a 500 pesos.

Por no respetar pasos de cebra: de 800 a mil 500 pesos.

La fotoinfracción más cara de todas es, en realidad, la más común: la del exceso de velocidad. Misma que tiene predilección por vías rápidas como Vallarta, Periférico Norte, López Mateos, etc.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

