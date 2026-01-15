Licencia de conducir en Jalisco: ¿Qué se necesita para tramitar el refrendo en 2026?

Contar con una licencia de conducir vigente es un requisito indispensable para quienes transitan diariamente por las calles de Jalisco, ya sea en motocicleta, automóvil o unidades de transporte público y privado.

Por ello este 2026 las autoridades estatales mantienen una serie de lineamientos, costos y requisitos que las y los conductores deben considerar para renovar este documento y evitar sanciones, aquí te explicamos lo esencial para realizar el refrendo de manera ordenada y sin contratiempos.

La Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) recordó que el trámite aplica para automovilistas, choferes, motociclistas, así como para conductores de taxis, plataformas, transporte de carga, maquinaria y unidades de seguridad y protección civil, para agilizar el proceso, se recomienda agendar una cita previa, ya que algunos módulos solo otorgan un número limitado de fichas a personas sin cita.

Puedes agendar tu cita en: https://citas.jalisco.gob.mx/citas/secretaria-de-transporte

Las oficinas centrales brindan atención de lunes a viernes, de 8:30 a 18:00 horas, y los sábados únicamente con cita, en un horario de 8:30 a 11:20 horas.

Además, los módulos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y del interior del estado cuentan con horarios específicos que pueden consultarse en el portal oficial de Setran.

Para consultar los horarios de los módulos del AMG puedes ingresar aquí: https://setran.jalisco.gob.mx/tramites-y-servicios/modulos-de-licencias-del-amg

¿Qué se necesita para tramitar el refrendo de la licencia de conducir en 2026?

En cuanto a los requisitos para el refrendo de licencias de automovilista, chofer y motociclista, las personas solicitantes deben presentar:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o matricula consular/carta de naturalización).

Comprobante de domicilio que coincida con alguno de los apellidos o con la INE, no mayor a 90 días (CFE, SIAPA, Telmex, predial o estado de cuenta).

CURP impreso o acta de nacimiento que lo contenga.

Proporcionar tipo de sangre.

Todos los documentos en original y copia.

Presentar la constancia del curso vial. (aplica solo para transporte público, taxis y vehículos de plataformas en todas sus categorías)

En caso de tener 75 años o más, además de los requisitos anteriores, deberá presentar un certificado de salud que diga que cuenta con aptitud física y mental para conducir un vehículo automotor, expedido por alguna dependencia de salud oficial.

Los costos del refrendo varían según el tipo de licencia:

Automovilista $766

Chofer $913

Motociclista $500

Transporte público y privado en todas sus categorías $1,143

Si la licencia vencida fue extraviada, se deberá tramitar una certificación adicional con un costo extra, al igual que la certificación para conductores de transporte público.

Finalmente, la Setran recomienda realizar el pago de forma anticipada, ya sea en línea a través del portal oficial del Gobierno de Jalisco o directamente en las recaudadoras de la Secretaría de Hacienda Pública.

Puedes acceder a gobjal.mx/PagoLicencia a para pagar en línea o generar un formato personalizado.

En caso de pagar en instituciones bancarias, el reflejo del pago puede tardar hasta 72 horas, por lo que es indispensable conservar el comprobante original y una copia para completar el trámite.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

NA