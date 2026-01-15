La mañana de este jueves una intensa movilización policial se registró en las inmediaciones del Parque Revolución, también conocido como "Parque Rojo", derivado de diligencias a cargo de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Así lo confirmó en rueda de prensa la fiscal de esta área, Blanca Trujillo Cuevas, quien refirió, se trata de un operativo llevado a cabo en torno a las investigaciones que se siguen por la desarticulación de Josefina Pintor Cabrales, vista por última vez el pasado 30 de diciembre en la colonia Americana, y por quien existe una denuncia y ficha de búsqueda.

"Lo que estamos realizando es un canteo a tres fincas. Estamos investigando la desaparición, a través de protocolo Alba, de una mujer de 50 años de quien no se sabe de su paradero desde el día 30 de diciembre. Empiezan a estos cateos tendientes a su búsqueda, y en caso de que tengamos algún resultado positivo, estaremos informándolo", manifestó la Fiscal.

Los operativos se llevan a cabo por elementos de la Vicefiscalía y la Fiscalía de Jalisco, en torno a las calles Penitenciaría y Pedro Moreno, en los límites del Centro de Guadalajara y la Colonia Americana.

Josefina Pintor, de 50 años, fue vista por última vez cuando se suponía, salía de la casa de su novio, quien vive en la Colonia Americana, sin embargo, ya no se supo más de ella, y desde entonces es buscada por sus familiares y por las autoridades correspondientes.

AO

