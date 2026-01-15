Vehículos involucrados en el asesinato de 'El Prieto' tenían placas de Michoacán

Este jueves el vicefiscal Especial Ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, dio a conocer que ya se solicitó la colaboración de las autoridades del estado vecino de Michoacán para obtener información que ayude a dar con el paradero de los delincuentes que asesinaron a Alberto Prieto Valencia , presunto empresario del mercado de abastos asesinado el pasado 29 de diciembre a escasos metros de su domicilio, en la colonia Residencial Victoria, en Zapopan.

Lo anterior, debido a que, afirmó, siete de los vehículos asegurados tras el ataque a "El Prieto" y que se presume fueron utilizados en el hecho por la treintena de personas que perpetraron el ataque, portaban placas del Estado de Michoacán.

"Los vehículos están todavía en el proceso de identificación por parte de los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y estamos pidiendo colaboración al Estado de Michoacán para que nos informen en relación a las placas que portaban, porque eran placas de Michoacán", señaló el vicefiscal.

Tampoco es que pueda considerarse sorpresa que los vehículos tuvieran placas foráneas, puesto que hoy día en la ciudad es muy común observar vehículos con placas de Michoacán circulando en la ciudad.

De hecho, el pasado 29 de noviembre este medio de comunicación dio a conocer que, en tan solo tres meses, la Secretaría de Seguridad y la Policía Vial retiraron de circulación 612 vehículos con placas foráneas por diversas irregularidades.

Del total, en su mayoría se trató de vehículos con placas de Michoacán, con 165 casos (27%). Le siguieron el Estado de México, con 79, y Nayarit, con 57.

Lo anterior, a partir de la implementación, por parte de las autoridades estatales para garantizar la seguridad del Estado, en el cual se reforzó la vigilancia en torno a vehículos con placas registradas en otras Entidades, anunciado en el mes de agosto.

Aunque en algunos de los casos se trata de automotores de paso, buena parte pertenece a personas que residen en Jalisco y nunca realizaron el trámite de alta en la Entidad, o prefirieron hacerlo con placas de otros estados para evitar sanciones.

