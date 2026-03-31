Omnilife cumple 35 años de impulsar sueños y oportunidades en el mundo

La empresa mexicana Omnilife celebró su 35 aniversario, lo que reafirma su crecimiento internacional y consolida su modelo de emprendimiento independiente, ahora bajo el liderazgo de Amaury Vergara, quien ha dado continuidad al legado de su fundador, Jorge Vergara.

Como parte de esta conmemoración, la compañía realizó eventos “Extravaganas” en diversos países como Colombia, Bolivia, Perú, Guatemala, Estados Unidos y México, incluyendo Guadalajara, ciudad donde nació el proyecto. Estas celebraciones reunieron a miles de afiliados en espacios enfocados en capacitación, liderazgo e inspiración empresarial.

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Durante el aniversario, Amaury Vergara resaltó que la visión original de transformar la vida de las personas sigue vigente y se refleja en millones de historias alrededor del mundo. La firma mantiene como eje central el bienestar integral, el desarrollo personal y la generación de oportunidades económicas a través de su red de distribuidores independientes.

“Celebramos 35 años de un sueño que empezó con una idea muy clara de mi padre: transformar la vida de las personas. Ese sueño hoy vive en millones de historias alrededor del mundo. Me llena de orgullo ver hasta dónde hemos llegado, pero, sobre todo, me emociona lo que viene”, expresó Amaury.

Actualmente, Omnilife tiene presencia en más de 20 países, cuenta con 219 centros de distribución, más de 3 mil colaboradores y una red global que supera los 7 millones de afiliados. Su modelo de negocio, basado en productos de nutrición y bienestar, se posiciona como uno de los sistemas de emprendimiento más sólidos en América Latina.

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Omnilife fortalece su operación con plantas de manufactura en Jalisco y Cali, Colombia

En materia de infraestructura, la empresa ha fortalecido su operación con plantas de manufactura en Jalisco y Cali, Colombia, además de avanzar en la construcción de una nueva instalación en Allen, Estados Unidos, que permitirá ampliar su capacidad productiva y su alcance internacional.

En el marco de los festejos, también se celebró el décimo aniversario de SEYTÚ, la línea de belleza y cuidado personal de la compañía. La conmemoración incluyó una clase magistral encabezada por Kenya Vergara y el maquillista Luis Torres, quienes compartieron tendencias y técnicas ante cientos de asistentes.

A 35 años de su fundación, Omnilife reafirma su posicionamiento como una empresa mexicana con presencia global, enfocada en impulsar un ecosistema que combina salud, emprendimiento y desarrollo económico para millones de personas.

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