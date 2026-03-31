La Policía Vial informó que desplegará un operativo de vialidad en los alrededores del Estadio AKRON en el marco del partido de repechaje clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de Jamaica y República Democrática del Congo , el cual se disputará en punto de las 15:00 horas en el inmueble zapopano.

El partido implicaría algunos cierres viales sobre la zona del Estadio AKRON a partir del mediodía, según refirió la corporación estatal; son los siguientes:

Cierre del ingreso Siglo XXI

La entrada para los aficionados será por el Circuito JVC

El ingreso para los asistentes a los palcos del estadio será por Avenida del Bosque

La Policía vial habilitará carriles de contraflujo en esta última vía, con el fin de agilizar la circulación y la entrada de aficionados al recinto

Carriles de contraflujo para llegar al Congo vs Jamaica

El comisario de Vialidad, Jorge Alberto Arizpe, indicó que se implementarán carriles de contraflujo con el fin de agilizar las salidas hacia avenidas como Aviación o Vallarta.

"Lo que es siempre los cierres que se hacen en Aviación y Vallarta, en Avenida Del Bosque, también hacemos un contraflujo para el ingreso al estadio y en la salida también vuelven a hacer otro contraflujo para que todos salgan hacia Vallarta y hacia Avenida del Bosque para quienes van hacia el sur".

Servicios de transporte público que te conectan al Estadio AKRON

La Policía Vial recomienda a los aficionados que, de forma preferente, utilicen el sistema de transporte Mi Macro Periférico, el cual cuenta con dos estaciones hacia los accesos ubicados al Estadio AKRON y que permite conexiones con otros sistemas de transporte como las líneas 1 y 3 del Tren Ligero en el norte, y la 4 en el sur; así como con el Macrobús de la Calzada Independencia, también en la zona norte de Guadalajara.

Otra recomendación es la modalidad de Ride al Estadio, que partirá de cuatro puntos este martes:

Plaza del Sol: 12:45 horas

Gran Plaza: 12:50 horas

Plaza Galerías: 13:00 horas

Titanes: 13:15 horas

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