Jalisco concentra tres de las ciudades más competitivas de México: IMCO

Año con año el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) mide la capacidad de las zonas urbanas del país para generar, atraer y retener talento e inversiones, donde Jalisco logró posicionar a tres de sus ciudades dentro del top de ciudades más competitivas de México.

En esta ocasión el Índice de Competitividad Urbana (ICU) evaluó a 72 ciudades con 35 indicadores, agrupados en los rubros de derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, gobiernos, mercado de factores, economía, infraestructura, mercado de productos e innovación.

Así, en su edición 2026, Jalisco ha sido el único Estado que logró posicionar a tres ciudades el top 3 nacional de competitividad urbana: Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocotlán destacaron por su desempeño en este Índice.

De acuerdo con el IMCO, Jalisco logró posicionar a tres municipios entre los mejores evaluados del país, un resultado que, dijo el organismo, "refleja el avance de distintas regiones del estado en indicadores clave para su desarrollo".

Guadalajara obtuvo el segundo lugar entre las ciudades con más de un millón de habitantes. Pasó del cuarto lugar en 2024, a la segunda posición a nivel nacional, superando a Monterrey. El municipio se ubica sólo por debajo de Querétaro, aunque ambas reportan el mismo valor de indicadores.

Puerto Vallarta conserva el primer lugar entre las ciudades de 500 mil a un millón de habitantes, manteniendo el liderazgo de su categoría, mientras que Ocotlán ocupó la tercera posición en ciudades de menos de 250 mil habitantes, permaneciendo entre las ciudades pequeñas con mejor desempeño competitivo del país.

Las posiciones que las urbes del estado han mantenido y alcanzado dentro del índice colocan a la entidad como la única con ciudades dentro del top tres nacional en competitividad.

En lo particular, el reporte del ICU 2026 destacó a Puerto Vallarta, refiriendo que su motor es la ocupación hotelera más alta de su categoría (73.38%) y un crecimiento del PIB de 2.73%, sostenidos por ingresos propios de 46.84% (el más alto del grupo).

También destacó que, en materia de seguridad, el municipio costero resalta con apenas 8.98 homicidios por cada 100 mil habitantes y la percepción de seguridad más alta de su categoría (59.13 por ciento).

Por otra parte, refirió que la ciudad se está densificando en altura pero hacia la periferia. Aunque el 74.93% de la vivienda nueva es vertical, apenas 0.58% se ubica en la zona intraurbana. En Sociedad y Medio ambiente tiene la mayor capacidad de tratamiento de agua de su grupo (4.33 litros por segundo por cada mil habitantes).

EL DATO:

El Índice de Competitividad Urbana (ICU) evalúa la capacidad de 72 zonas metropolitanas del país para generar, atraer y retener talento e inversión. Estas ciudades concentran el motor de la actividad económica nacional, representan entre 80% y 90% del PIB nacional y albergan a 62% de los mexicanos, por lo que su desempeño es fundamental para el desarrollo y la competitividad del país.

JM