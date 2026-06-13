Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Chapala para este sábado 13 de junio anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

