En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco destacó la importancia de fortalecer la participación económica de las mujeres como una condición clave para el crecimiento, la competitividad y el desarrollo sostenible del Estado.

El organismo empresarial señaló que la integración de más mujeres al mercado laboral formal representa una oportunidad para impulsar la productividad y la innovación en las empresas, además de contribuir al desarrollo económico de la Entidad.

Sin embargo, actualmente en Jalisco persiste una brecha importante en la participación laboral entre hombres y mujeres. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al cuarto trimestre de 2025 la tasa de participación económica de los hombres se ubicó en 74.6%, mientras que la de las mujeres alcanzó 45.8%, lo que representa una diferencia de 28.8 puntos porcentuales.

Coparmex Jalisco explicó que estas diferencias también se reflejan en las condiciones laborales que enfrentan las mujeres en el Estado.

Según las cifras disponibles, alrededor de 764 mil mujeres trabajan en la formalidad, mientras que 793 mil lo hacen en la informalidad, lo que evidencia los retos que aún existen para ampliar el acceso a empleos formales con mejores condiciones laborales.

La disparidad también se observa en los niveles de ingreso. En el caso de los empleos formales, el ingreso promedio mensual es de 13 mil 261 pesos, mientras que en la informalidad se reduce a 6 mil 551 pesos.

A pesar de estos desafíos, el organismo empresarial señaló que el talento femenino ya tiene un papel relevante dentro del ecosistema empresarial de Jalisco.

De acuerdo con el estudio Mujeres en las Empresas 2025, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el 47% de las micro, pequeñas y medianas empresas del estado cuenta con mujeres propietarias.

Además, una de cada cinco mipymes tiene más de la mitad de sus puestos directivos ocupados por mujeres, lo que refleja un avance en la presencia femenina en posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones.

No obstante, a nivel nacional aún existen desafíos importantes en materia de liderazgo empresarial.

Según datos del IMCO, las mujeres ocupan únicamente el 14% de los lugares en consejos de administración en México y apenas el 3% de las direcciones generales.

Para Coparmex Jalisco, reducir estas brechas no solo es un objetivo en materia de igualdad, sino también una oportunidad económica para el Estado.

De acuerdo con estimaciones del IMCO, si se incrementa la participación económica de las mujeres en Jalisco, el Producto Interno Bruto estatal podría aumentar en más de 112 mil millones de pesos durante la próxima década.

“Desde Coparmex Jalisco reiteramos que impulsar la participación femenina en el mercado laboral formal fortalece la productividad, impulsa la innovación y contribuye al crecimiento económico, al tiempo que promueve la igualdad de oportunidades”, señaló el organismo empresarial.

Ante este panorama, Coparmex hizo un llamado tanto al sector empresarial como a las autoridades para continuar promoviendo condiciones que permitan a más mujeres integrarse, permanecer y crecer dentro del mercado laboral formal.

Entre las acciones que consideran relevantes se encuentran la implementación de políticas de flexibilidad laboral, el acceso a oportunidades de liderazgo y la generación de entornos de trabajo que reconozcan y potencien el talento de las mujeres.

Beneficios de la participación de las trabajadoras

La participación de las mujeres en el mercado laboral genera beneficios económicos y sociales relevantes. Cuando más mujeres se integran al empleo formal, aumenta la fuerza laboral disponible, lo que contribuye al crecimiento económico y a una mayor productividad en las empresas.

También favorece la innovación y la diversidad en la toma de decisiones, ya que equipos con mayor equilibrio de género suelen incorporar distintas perspectivas y experiencias.

A nivel social, el acceso de las mujeres al trabajo remunerado mejora los ingresos de los hogares y fortalece la autonomía económica. Además, impulsa la reducción de desigualdades y promueve una distribución más equitativa de oportunidades.

Diversos estudios señalan que incrementar la participación laboral femenina puede elevar el Producto Interno Bruto y dinamizar la economía.

