El IDEFT firma convenio con Hidromatic Himea para fortalecer la capacitación laboral en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) firmó un convenio de colaboración con la empresa Hidromatic Himea Control y Equipos, con el objetivo de fortalecer la capacitación para el trabajo, impulsar la profesionalización del talento humano y estrechar la vinculación entre la formación técnica y las necesidades del sector productivo.

El acuerdo fue formalizado por el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, y representantes de la empresa especializada en soluciones de control y equipamiento industrial. Durante la firma participaron Juan José Ríos Zavala, representante legal de Hidromatic Himea; Nallely Alexandra Ocampo Guzmán, responsable del área de Recursos Humanos; y Wendy Carolina Nacinovich Altamirano, administradora de la compañía.

Como parte de esta alianza, ambas instituciones desarrollarán acciones conjuntas enfocadas en la capacitación, actualización y fortalecimiento de competencias laborales, además de promover el aprovechamiento de espacios e infraestructura para actividades formativas dirigidas a trabajadores.

Francisco Javier Bravo Carbajal, director del plantel Puerto Vallarta I del IDEFT, destacó que la colaboración con empresas comprometidas con la innovación y el crecimiento permite ampliar las oportunidades de capacitación especializada para los distintos sectores productivos de la entidad.

Hidromatic Himea Control y Equipos se ha consolidado en el sector industrial por ofrecer soluciones de control, equipamiento y sistemas enfocados en la eficiencia operativa, incorporando tecnología y personal especializado para atender diversos procesos productivos.

De acuerdo con el IDEFT, este convenio busca contribuir al desarrollo económico y social de Jalisco mediante esquemas de formación que impulsen la productividad, la innovación y el crecimiento sostenible.

La institución señaló que estas acciones se alinean con la estrategia estatal para fortalecer la capacitación y el desarrollo del capital humano, así como con los esfuerzos de vinculación entre los sectores educativo y empresarial para responder a las necesidades de una economía cada vez más especializada.

Con este acuerdo, el IDEFT suma una nueva alianza orientada a fortalecer la preparación de los trabajadores y el desarrollo del sector productivo en Jalisco.

