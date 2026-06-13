Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en El Salto para este sábado 13 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 52%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

