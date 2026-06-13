Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en El Salto para este sábado 13 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 52%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta