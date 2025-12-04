Jalisco primer Estado del país con un estudio del IMCO sobre mujeres en las empresas

El estudio ofrece un diagnóstico, a partir de más de 240 empresas, sobre las brechas de género empresariales y una agenda inmediata por atender en el país. Este tema ubica a Jalisco como el primer y único estado del país en contar con un estudio integral sobre la participación de las mujeres en las empresas.

Entre los hallazgos destaca que en Jalisco 17 por ciento de las direcciones generales están ocupadas por mujeres, muy por encima del promedio nacional de 3 por ciento, lo que evidencia avances, pero también áreas urgentes por atender.

“Es un porcentaje bajo y creo que lo importante es que Jalisco ya levantó la mano para ser el primero en tener datos, cosa que no se tenía, porque si no tenemos un diagnóstico de cómo estamos en el estado difícilmente lo podemos corregir”, comentó Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico.

“Creo que es importante decir que las empresas que son lideradas por mujeres el 25 por ciento de las empresas grandes tenían a mujeres en las tomas de decisión y en las empresas pymes al 50 por ciento de las mujeres en toma de decisión y cuando hay hombres en el máximo puesto de jerarquía era solamente el 10 por ciento, pero creo que tenemos un avance respecto a la media nacional”, añadió.

La Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco dijo que, como pionero con este estudio, Jalisco marca un punto de inflexión en la agenda de igualdad y equidad laboral, lo que abre el camino para acciones más efectivas y sostenidas en favor del talento femenino.

Realizan panel en la presentación de Mujeres en las Empresas 2025

En el marco de la presentación del estudio “Mujeres en las Empresas 2025” se realizó un panel donde participaron María Teresa Tirado, Presidenta Ejecutiva y CEO de Grupo Collins; Francisco Prada, oficial de Gobierno Corporativo de IFC y Bruno Martínez, Presidente de la Asociación de Parques Industriales de Jalisco.

María Teresa Tirado dijo que hay prácticas y barreras en las organizaciones que afectan el desarrollo de las mujeres.

“Esa creencia de los espacios para mí es la meritocracia no es si eres hombre o mujer, creo que es importante que ese lugar te lo ganes con profesionalismo y compaginarse con los demás”, comentó.

Recordó que cuando llegó al puesto de auditora interna en la empresa que fundó su padre llegó a mover las cosas y hubo momentos incomodos en la organización.

“Pero al final el reto, la constancia, la perseverancia, el estar ahí, se dieron cuenta que no por ser la hija, que no por ser una mujer no lo podía hacer, fui ganándome mí lugar y ocupando un espacio por mis capacidades y habilidades”, comentó.

María Teresa reconoció que no es fácil llegar a una posición de presidencia o dirección de una compañía porque se enfrentan a muchos estereotipos.

“Muchos piensan que, por ser la hija del dueño de la empresa, es mucho más fácil. Esa idea no es así, ya que estar al frente de una compañía como Grupo Collins con mil 600 colaboradores es un gran compromiso y una gran responsabilidad, no es tan fácil, no es sencillo”, puntualizo´, comentó.

Durante su participación Bruno Martínez reconoció la aportación de las mujeres en las empresas.

“Esa idea hay que cambiarla, hay que medir a las personas no por mujeres y hombres sino por sus habilidades y capacidades técnicas y el potencial que pueden dar”, subrayó.

Añadió que se debe abrir más espacio a las mujeres en las empresas y tener mayor flexibilidad para involucrarlas en las tareas más importantes.

Por ejemplo, explicó que su esposa y socia es la directora general de una constructora y en la Asociación de Parques Industriales que preside cuenta con una mujer como directora. “Estoy acostumbrado a trabajar con mujeres”, afirmó.

Francisco Prada, oficial de Gobierno Corporativo de IFC, explicó que hay muchas empresas que cuentan con declaraciones de propósitos en sus consejos de administración donde hablan sobre la igualdad y la participación de las mujeres, pero no pasa nada en la organización porque no hay coherencia.

“México tiene que ponerle turbo a este tema, hay que pensar en nuevos liderazgos y para originar esos nuevos liderazgos necesitamos seguridad psicológica, una sociedad donde no haya prejuicios de que los hombres no pueden llevar a los hijos al colegio o la mujer que trabaja no es responsable con su hijo eso no permite tener el desarrollo adecuado y genera toda esa inseguridad”, afirmó.

Los panelistas coincidieron en que es necesario cambiar la narrativa y estereotipos que limitan el crecimiento de las mujeres en las empresas y propusieron prácticas y políticas donde se pueda medir la incorporación del sexo femenino en la toma de decisiones en las empresas.

“Yo creo que somos complementos, no puedes estar pensando en mujer o hombre. Tenemos que apoyarnos, tenemos que tratar de cambiar ese pensamiento y pensar nosotros mismos como líderes a enfocarnos y ayudar a los demás para que se suban al cambio”, dijo María Teresa Tirado.

Grupo Collins busca ser referente en liderazgos femeninos

En el caso de Grupo Collins, la participación de las mujeres es parte esencial de las políticas y objetivos estratégicos en la Dirección de Gente y Cultura.

La Compañía está integrado por más de 1,600 colaboradoras y colaboradores. De 2024 a 2025, mantuvimos una tendencia de crecimiento en la participación de las mujeres, pasando de un 58.27 por ciento al 65 por ciento.

“Al inicio de mi gestión en 2022, se mantenía una tasa superior al 50 por ciento de presencia en los de liderazgos femeninos. Actualmente, de un total de 34 posiciones de liderazgo, 17 puestos son encabezados por mujeres; es decir el 50 por ciento”, explicó María Teresa Tirado, Presidenta Ejecutiva y CEO de Grupo Collins.

En las empresas que integran el Grupo, mantenemos el Distintivo de Jalisco sin Brecha y el de Responsabilidad Labora, además de Lactancia Responsable, dijo.

Como referente sobre este tema, la Encuesta Nacional de la Industria Farmacéutica (ENIFARM), elaborada por la CANIFARMA y el INEGI, en 2023 reportó que las tres principales áreas con mayor presencia de mujeres son: producción con un 54.5 por ciento; ventas con el 51.6 por ciento y administración con el 60 por ciento.

México tiene la menor participación de mujeres en consejos de administración en AL

Aunque en los últimos años la participación de mujeres en los consejos de administración de las empresas creció ligeramente, México tiene la menor participación de mujeres en las sillas de los consejos de los países de América Latina.

De acuerdo con un estudio del IMCO en alianza con Kiik Consultores actualmente las mujeres en los consejos de administración representan solamente el 14 por ciento de los consejos frente al 13 por ciento de los últimos años.

“A este ritmo México alcanzaría la paridad en los órganos corporativos hasta el 2043”, dice el estudio presentado hoy en Tequila Lab.

De acuerdo con la información el 5.5 por ciento de las mujeres son consejeras independientes, frente a 28 por ciento de los hombres.

Según el estudio el 13 por ciento de las empresas no cuentan con mujeres en consejos ni direcciones relevantes frente al 21 por ciento del 2024.

Además, por cada consejera independiente hay cinco consejeros independientes.

Desde el 2021 la representación de mujeres en las direcciones financieras y de áreas jurídicas avanzó, pero persiste un estancamiento en la dirección general. Las mujeres representan 3 por ciento de las direcciones generales, 15 por ciento de las financieras y 26 por ciento de las jurídicas.

“Solo dos de las 187 empresas analizadas cuentan con mujeres en las tres direcciones”, precisa el documento.

