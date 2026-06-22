Jalisco busca plantar 31% más árboles en reforestaciones que el año pasado

La temporada de estiaje concluye formalmente, y da inicio la temporada de lluvias, la cual es aprovechada de forma natural para proceder a procesos de reforestación en busca de suplir los árboles que pudieron verse afectados por incendios forestales, por haber cumplido su vida útil, o simplemente con el objetivo de llenar la ciudad y los bosques de más ejemplares que llenen de oxígeno el medio ambiente.

Así, como parte del periodo de reforestación que impulsará el Gobierno, a través de distintas áreas, es que se busca que este año pueda llegar a plantarse, por lo menos, un 31% más árboles que los sembrados durante las jornadas de 2025, explicó la Coordinadora General de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo.

"Este año, proyectamos plantar 211 mil árboles en aproximadamente 335 hectáreas. Esta meta representa un incremento de 31% respecto al año anterior, y nos permite consolidar una visión más amplia, más coordinada y con mayores alcances territoriales. Vale la pena mencionar que venimos de un antecedente importante", dijo la coordinadora.

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En 2025, añadió, Jalisco partió de una meta inicial de 136 mil 600 plantas en 278 hectáreas, y logró cerrar con más de 160 mil árboles plantados. "La meta se cumplió y se superó", destacó la coordinadora.

La campaña contempla intervenciones en 13 regiones forestales y territoriales prioritarias del estado, además de acciones en áreas naturales protegidas, zonas urbanas, espacios periurbanos, cuencas prioritarias y sitios que requieren procesos de recuperación ecológica. "Esto es importante porque cada espacio necesita una respuesta distinta", añadió Karina Hermosillo.

En las jornadas participarán dependencias de los 3 órdenes de gobierno, juntas intermunicipales, municipios, ejidos, organizaciones civiles, ciudadanía y aliados privados en diversos sectores productivos, señaló por su parte Paola Bauche, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

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Enfoques de la campaña de reforestación este 2026

Se organiza en 3 grandes tipos de intervención:

Reforestación con fines de protección y restauración, orientada a recuperar áreas degradadas y fortalecer los ecosistemas. Reforestación productiva, vinculada con sistemas agroforestales y silvopastoriles que permiten cuidar el suelo y acompañar actividades productivas y más sustentables. Reforestación urbana y social, que fortalece la infraestructura verde de nuestras ciudades, ayuda a reducir islas de calor, mejora el entorno y contribuye a la calidad de vida de las personas.

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MB