Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en El Salto para este martes 23 de junio informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

