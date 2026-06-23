Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en El Salto para este martes 23 de junio informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla