Luis pasó cerca de cinco horas en las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco intentando presentar una denuncia. Tres semanas antes había sido asaltado en la zona de Chapultepec: le robaron su teléfono celular, vaciaron sus tarjetas de débito y le quitaron dos mil pesos en efectivo.

Al día siguiente acudió a las oficinas de la Calle 14 para denunciar el delito. Sin embargo, nunca logró hacerlo. “Nadie me atendió. Me mandaban de un lugar a otro… me decían que esperara a que un agente se desocupara y que después me atenderían. Al final me fui porque era un abuso”.

Su caso no es aislado. Especialistas advierten que los obstáculos para denunciar desincentivan la participación ciudadana y contribuyen a la impunidad.

La Novena Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida, elaborada por el Observatorio Jalisco Cómo Vamos, revela que entre las víctimas de algún delito, apenas cuatro de cada 10 presentaron una denuncia formal.

Entre las principales razones para no denunciar destacan la percepción de que el trámite representa una pérdida de tiempo, la falta de confianza en las autoridades y la creencia de que el proceso no produce resultados.

Tras su experiencia, Luis resume el sentir de muchos ciudadanos. “¿Cómo quieren que denunciemos si cuando lo hacemos nos tienen esperando horas, nos tratan mal y, al final, nadie nos hace caso?”.

Una situación similar vivió Delia González, de la colonia Lomas de Zapopan. En marzo pasado, un sujeto brincó la barda de su patio e ingresó a su vivienda por una ventana abierta. Del inmueble sustrajo una computadora portátil, una cámara fotográfica, una consola de videojuegos y 20 mil pesos en efectivo. El ladrón escapó por el mismo sitio por donde entró, sin alertar a los vecinos.

Al descubrir el robo, Delia llamó a la Policía. Sin embargo, la respuesta que recibió la llevó a desistir de presentar una denuncia. “Me dijeron que, por las circunstancias del robo, sería muy difícil recuperar las cosas. Preferí no perder mi tiempo”.

El director de Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, señaló que el nivel de no denuncia es “altísimo”, por lo que las cifras oficiales sobre la disminución de los delitos deben analizarse con cautela.

Consideró necesario ampliar la red de agencias del Ministerio Público para facilitar el acceso a la justicia y fortalecer el combate a la impunidad.

De acuerdo con México Evalúa, la impunidad en Jalisco alcanza 97.8%.

El académico de El Colegio de Jalisco, Fernando Jiménez, planteó que la Fiscalía, las Comisarías y la Secretaría de Seguridad deben firmar convenios que permitan a los policías recibir denuncias ciudadanas. Explicó que, además de elaborar el Informe Policial Homologado (IPH), los elementos de seguridad podrían ser capacitados y facultados para actuar como una primera instancia de recepción de denuncias, facilitando posteriormente la integración de los casos ante el Ministerio Público.

Y propuso ampliar el catálogo de delitos que pueden denunciarse por internet. Actualmente, únicamente es posible reportar ilícitos cibernéticos y el extravío de documentos.