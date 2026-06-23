Martes, 23 de Junio 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Chapala para este martes 23 de junio informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 18

Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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