Estas placas vehiculares de Jalisco deben hacer la verificación vehicular en julio 2026

El programa de verificación vehicular en Jalisco avanza conforme a lo establecido por las autoridades estatales para este año. Al llegar a la mitad del ciclo anual, es fundamental que los automovilistas revisen las normativas vigentes para el mes de julio 2026, con el propósito de mantener sus unidades en regla y contribuir a la mejora de la calidad del aire.

Este programa ambiental tiene como objetivo principal la reducción de emisiones contaminantes generadas por el parque vehicular que circula en la región. Para lograrlo, las autoridades han diseñado un sistema que permite evaluar las condiciones mecánicas y de combustión de los automóviles, asegurando que cumplan con los límites máximos permisibles de emisiones. La participación ciudadana es un pilar para el éxito de esta política pública orientada a la sustentabilidad y a la salud pública.

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Durante el presente año, las autoridades confirmaron que el esquema para realizar la revisión no tendrá modificaciones. El proceso continuará aplicándose conforme a la terminación numérica de la matrícula del vehículo. Esta medida se implementó con el fin de garantizar una atención ordenada, fluida y eficiente para todas las y todos los propietarios de automotores en el Estado, evitando así la saturación de los centros de servicio.

El diseño del programa establece periodos bimestrales para que los ciudadanos acudan a los centros autorizados sin enfrentar largas filas.

¿Qué terminación de placa debe hacer la verificación vehicular en julio?

Las unidades que deben realizar la prueba durante el bimestre de julio y agosto son aquellas cuyas placas terminan en el número 6. Los propietarios de estos automotores son los principales convocados para iniciar su trámite a partir del primer día del mes en curso.

Es importante destacar que, aunque el periodo abarca dos meses completos, las autoridades recomiendan no dejar el procedimiento para los últimos días de agosto. Anticipar la cita permite a los conductores tener un margen de maniobra en caso de que el vehículo no apruebe la evaluación en su primer intento. De esta manera, contarán con el tiempo necesario para realizar las reparaciones mecánicas pertinentes y acceder a un segundo intento gratuito dentro del mismo plazo.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular?

El aspecto financiero es otro factor relevante que los ciudadanos deben considerar al momento de planificar su visita al centro de revisión. El costo estándar de la prueba es de 500 pesos para quienes no hayan pagado el refrendo, siempre y cuando agenden y acudan a su cita puntualmente dentro del periodo asignado.

No obstante, si un automovilista decide realizar la prueba fuera de su bimestre correspondiente, es decir, de manera extemporánea, el monto del trámite asciende a 550 pesos. Este incremento busca desincentivar el rezago y fomentar la cultura de la puntualidad en las obligaciones vehiculares de los residentes del estado.

¿Cómo hacer la verificación vehicular GRATIS?

Para el ejercicio fiscal 2026, el Gobierno del Estado ha decidido mantener vigente un esquema de apoyo económico para los contribuyentes cumplidos. El subsidio a la verificación se aplicará de manera directa a través del pago del refrendo vehicular. Esto significa que los ciudadanos que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales vehiculares podrán acceder a la prueba de emisiones de forma gratuita, lo que representa un ahorro significativo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB