Jaime Arias: ¿Quién es el empresario de las joyas que desapareció en Jalisco?

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco emitió ayer una ficha de búsqueda tras la desaparición de Jaime Arias García, quien fue visto por última vez en el municipio de San Gabriel.

Jaime Arias encabeza uno de los grupos joyeros más reconocidos de México, con oficinas en Guadalajara y Los Ángeles y una trayectoria de más de 40 años.

La empresa se especializa en el diseño y fabricación de anillos de compromiso con diamantes.

La labor de Jaime Arias en el ramo joyero fue reconocida por la Cámara de Joyería de Jalisco en 2016, cuando le otorgó la Medalla al Mérito Industrial.

La misma Cámara expresó ayer su preocupación y pidió apoyo urgente para localizar al empresario.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante este acontecimiento, que refleja la situación de inseguridad que persiste en distintas regiones de nuestro estado y que vulnera la tranquilidad y seguridad de todas y todos los jaliscienses”, se lee en el documento, donde también pidió la intervención de las autoridades:

“Hacemos un respetuoso, pero enérgico llamado a las autoridades competentes para que se actúe con la máxima prontitud, coordinación y sensibilidad, brindando acompañamiento y apoyo integral a los familiares del Sr. Jaime Arias García, así como destinando todos los recursos necesarios para dar con su paradero”.

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Vehículo de Jaime Arias fue localizado con rastros de sangre

De acuerdo con los reportes del caso, Arias García había acudido al centro de San Gabriel para realizar algunas compras y se perdió contacto con él cuando salía del poblado hacia la comunidad de Alista.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron su camioneta circulando; sin embargo, en el vehículo ya no viajaban ni él ni su chofer.

Más tarde, la unidad fue localizada en Ciudad Guzmán con rastros de sangre en la cajuela y en el asiento del copiloto.