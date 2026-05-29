Manifestación por falta de agua bloquea circulación de López Mateos

La mañana de este viernes, vecinos de distintas colonias llevaron a cabo una nueva protesta ante la falta del servicio de agua potable en el municipio de Zapopan , que colapsó el tráfico de la avenida López Mateos hacia el sur de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 08:00 horas, al cruce con la avenida Santa Ana, donde al menos una decena de personas, quienes se dijeron parte del Movimiento de Colonias Unidas por el Agua, se reunieron con pancartas en mano para exigir que se regularice el suministro del agua potable .

Protestan por mal servicio

Los vecinos, de colonias del sur poniente de Zapopan —que incluyen a El Fortín, Lomas de la Primavera y Paraísos del Colli—, firmaron que, por lo menos desde hace dos meses, el servicio de agua es irregular e incluso, afirmaron, hay vecinos que tienen un mes sin una sola gota de agua.

Su exigencia principal: el implementar un proyecto hídrico permanente para la zona, con infraestructura e información oportuna, y no solo la entrega de pipas como "parches" a la situación.

Los vecinos cerraron completamente la avenida López Mateos al paso de los automovilistas que se dirigían hacia el sur; sin embargo, también intervinieron el carril de contraflujo que corre hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), por lo cual la Policía Vial tuvo que intervenir, primero, para pedirles a los manifestantes que dejaran circular a los coches que ya se hallaban dentro del contraflujo, asegurándoles que ya había sido cerrado en su origen.

Los manifestantes solo permitieron que esos autos salieran, pero hubo la necesidad de cancelar el contraflujo en su totalidad. En el lugar también se presentaron las y los Guardianes Viales del municipio de Zapopan.

En el punto se hicieron presentes funcionarios de la Secretaría de Asuntos Internos y del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) en busca de poder acordar compromisos con las y los integrantes del movimiento.

Apenas el pasado miércoles, los vecinos de la colonia Chapalita Inn y otras aledañas salieron a manifestarse obstruyendo Guadalupe y Periférico, al afirmar que "desde hace más de un mes no tienen agua".

Te recomendamos: Inauguran dos nuevas estaciones del Peribús

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF