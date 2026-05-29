Abrirán recaudadoras este sábado para atender últimos trámites de sustitución de placas

Con el objetivo de brindar mayores facilidades a las y los contribuyentes durante los últimos días del programa de sustitución gratuita de placas vehiculares, el Servicio Estatal Tributario (SET) informó que este sábado, 30 de mayo, las oficinas recaudadoras estatales abrirán en un horario extraordinario de 9:00 a 15:00 horas.

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La medida atenderá la alta demanda de canje gratuito de placas

La medida atenderá la alta demanda registrada en la recta final del programa de canje gratuito de placas, cuya prórroga concluye este mes de mayo. El SET reitera que en todas las oficinas recaudadoras estatales se atenderá hasta la última persona formada dentro del horario establecido, a fin de garantizar la atención a las y los ciudadanos que acudan a realizar su trámite.

Requisitos para la sustitución gratuita de placas

Para realizar el trámite no es necesario contar con cita previa, por lo que las y los contribuyentes pueden acudir directamente a cualquiera de las recaudadoras habilitadas durante la jornada extraordinaria. Como parte de la estrategia de simplificación administrativa, los requisitos para efectuar la sustitución de placas son presentar identificación oficial vigente, entregar las placas anteriores y contar con el pago del refrendo vehicular 2025 realizado en ese mismo año. En caso de que la credencial del INE no tenga domicilio en Jalisco, sí es necesario presentar comprobante de domicilio.

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El Gobierno de Jalisco reconoce la participación y responsabilidad de las y los jaliscienses que han contribuido a la modernización y actualización del padrón vehicular estatal, fortaleciendo la seguridad y la certeza administrativa en la entidad. Para mayor información y atención ciudadana, el SET mantiene disponibles sus canales oficiales a través del número telefónico 33-3668-1700, extensión 31729, WhatsApp 33-1487-7179 y el correo electrónico citasvehicularset.shp@jalisco.gob.mx.

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AS