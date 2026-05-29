La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo domingo 31 de mayo de 2026 habrá cierres viales en el municipio con motivo de que se llevarán a cabo dos carreras deportivas.

Cierres viales por Octava Carrera Seminario de Guadalajara 2026

Los cierres viales por la Octava Carrera Seminario de Guadalajara 2026 se realizarán el 31 de mayo en un horario de 5:00 am a 9:00 de la mañana, en las siguientes avenidas y calles:

Avenida Guadalupe.

Santa Teresa de Jesús.

Avenida Tepeyac.

Avenida Niño Obrero.

Avenida Cuauhtemoc.

Avenida Tizoc.

Avenida Prado de los Laureles.

Rutas alternas

Avenida Patria.

Calzada Lázaro Cárdenas Poniente.

Avenida Adolfo López Mateos.

CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan.

De igual forma te compartimos el mapa con los cierres viales para que puedas tomar tus precauciones.

La Octava Carrera Seminario de Guadalajara 2026 se llevará a cabo en las inmediaciones del Seminario Menor de Guadalajara, ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas #4249. El recorrido comenzará sobre la calle Santa Teresa de Jesús, paralela al Seminario, y atravesará colonias como Camino Real, Chapalita, Ciudad de los Niños, Prados del Tepeyac, Ciudad del Sol y Chapalita Sur.

El punto de salida y meta estará ubicado en el cruce de la calle Santa Teresa de Jesús con Avenida Lázaro Cárdenas y Santa Rosa de Lima.

Horarios para competidores Octava Carrera Seminario de Guadalajara 2026

6:30 a.m: Salida para participantes con discapacidad visual en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

6:35 a.m: Inicio de todas las categorías de 5 y 10 kilómetros.

6:50 a.m: Arranque de la categoría infantil de 2 kilómetros y caminata.

Cierres viales por la Carrera Circuito Estaciones Verano Guadalajara 2026

Por su parte, la Carrera Circuito Estaciones Verano Guadalajara 2026 afectará la siguiente avenida, también el domingo en Zapopan en un horario de 5:30 am a 9:30 de la mañana:

Avenida Patria, a la altura de Andadores y el Parque Ávila Camacho, de igual forma te compartimos el mapa.

Debido a las dos carreras anteriores, la Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan pidió a ciudadanía tomar sus precauciones y anticipar sus trayectos.

CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan.

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