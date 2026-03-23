Aseguran tomas clandestinas de hidrocarburo en Zapotlanejo y Tlajomulco

La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó de la apertura de tres carpetas de investigación tras el aseguramiento de tomas clandestinas de combustible e hidrocarburo robado.

Los hechos fueron reportados en los municipios de Zapotlanejo y Tlajomulco de Zúñiga, los cuales tienen alta incidencia en este delito.

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Detectan tomas clandestinas en operativos de vigilancia

La FGR detalló que, según las indagatorias, elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia cuando recibieron el reporte de una pérdida manométrica de hidrocarburo en el poblado La Mora, en el municipio de Zapotlanejo.

Al atender la alerta, las autoridades federales localizaron en el kilómetro 220+700 una toma clandestina conectada a unas mangueras en un canal de aguas residuales , donde aseguraron dos tinacos con aproximadamente ocho mil 390 litros de hidrocarburo.

Una segunda carpeta de investigación fue iniciada luego de que elementos de la Guardia Nacional denunciaron la existencia de dos tomas clandestinas, ubicadas en el kilómetro 261+ 870 en las inmediaciones del poblado Jardines de San Sebastián, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Autoridades federales abren tres investigaciones por robo de hidrocarburo

Por último, la tercera carpeta de investigación se abrió cuando elementos castrenses denunciaron la existencia de otras dos tomas clandestinas, localizadas en el kilómetro 220+000 , en el poblado de La Mezquitera, en el municipio de Zapotlanejo.

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Todas las tomas clandestinas se ubicaron en el poliducto Salamanca-Guadalajara, afectado constantemente por este delito.

El Ministerio Público Federal (MPF) continuará con la integración de las carpetas de investigación para resolver conforme a derecho corresponda, sin que se dieran a conocer detenidos.

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