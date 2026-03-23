El pasado domingo 22 de marzo por la tarde se registró la propagación del incendio forestal en el paraje “Los Asadores”, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La información fue confirmada por Protección Civil Jalisco en su cuenta oficial de X.

En el sitio, brigadas municipales, elementos de la CONAFOR y de Protección Civil y Bomberos Jalisco realizaron labores para el control y combate del fuego.

Se controla el incendio en el Bosque La Primavera

El pasado domingo a las 23:10 horas, Protección Civil Jalisco dio a conocer que el incendio fue controlado gracias al trabajo de las brigadas; asimismo, refirió que en las próximas horas del lunes 23 de marzo continuarían con labores de enfriamiento y extinción total dentro del polígono involucrado.

Avances del incendio en La Primavera hoy, lunes 23 de marzo

Mediante redes sociales se dio a conocer que este lunes 23 de marzo, el incendio en el Bosque La Primavera se registra como controlado. La información fue dada a conocer por el director general de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez López.

El director informó que se trató de un incendio complejo, ya que se propagó bajo circunstancias en las que había bastante viento y una dispersión contaminante en diferentes puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) emitió alerta atmosférica que se mantiene vigente.

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Asimismo, informó que hasta hoy los brigadistas forestales se encuentran en trabajo para extinguir el incendio por completo. López resaltó que ya no existe riesgo de que crezca o que vuelva a iniciar, ya que esa parte está controlada desde la madrugada y que en los próximos días se llevará a cabo una evaluación para determinar la superficie y las severidades que provocó el siniestro.

Finalmente, el director solicitó a la población que se mantenga atenta a las recomendaciones que Protección Civil emite en redes sociales.

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AS