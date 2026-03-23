Suben a 44 los casos del gusano barrenador del ganado en Jalisco

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno del Estado informó hoy que ya suman 44 casos de gusano barrenador del ganado.

De acuerdo con el titular de Sader, Eduardo Ron, de los 44 casos confirmados 14 ya están inactivos. "El tema han visto en los últimos días un crecimiento, este crecimiento según los científicos de la Asica (Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) es normal", precisó.

El funcionario estatal aclaró que pese al incremento en los casos del gusano barrenador del ganado la carne que se comercializa en la ciudad es sana y es inocua. "Es un tema que no es mortal para los animales siempre y cuando se haya detectado a tiempo" , precisó.

¿Qué es el gusano barrenador del ganado?

El gusano barrenador se alimenta del tejido vivo de los animales. Surge cuando las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales, y las larvas eclosionan en un periodo de 12 a 24 horas, causando graves daños al animal.

Sader Jalisco reiteró la efectividad de la estrategia implementada en el Estado para la detección y contención del gusano barrenador, pero enfatiza que se requiere la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, el sector productivo y la ciudadanía para que los trabajos tengan buenos resultados.

¿Qué hacer en caso de sospecha de la presencia del gusano barrenador?

En tanto, la ASICA Jalisco exhorta a quienes poseen animales a mantener la vigilancia sanitaria, curar heridas y reportar cualquier sospecha de gusano barrenador a través de los teléfonos de CPA, al 800-751-2100, SENASICA, al 55-3996-4462, ASICA al 33-3818-2800 extensión 76201 o al correo gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx.

Conoce el mapa de la Sader y ubica en dónde se encuentran los casos del gusano barrenador, da clic en la imagen:

YC