Luego de que se diera a conocer la salida de Ismael Jáuregui Castañeda de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, para asumir el cargo como director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), este martes fue anunciado quién será el nuevo encargado de despacho de la dirección municipal.

Se trata del arquitecto Edwin Aguiar Escatel, nombrado con el objetivo de dar continuidad a los proyectos estratégicos y fortalecer el desarrollo urbano ordenado en beneficio de las y los zapopanos, y quien se encuentra frente a este nuevo encargo desde ayer lunes 23 de marzo, y hasta que se decida el nombramiento oficial de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura del municipio.

"El Gobierno de Zapopan reconoce y agradece el compromiso, profesionalismo y dedicación de Ismael Jáuregui Castañeda durante estos 11 años, siendo parte fundamental de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. Su trayectoria, resultados y vocación de servicio, dejan una base sólida para la continuidad de los proyectos estratégicos, por lo que se le desea el mayor de los éxitos en las nuevas responsabilidades que asumirá en el ámbito estatal", dijo la alcaldía a través de un comunicado.

¿Quién es Edwin Aguiar Escatel?

El arquitecto Edwin Aguiar Escatel cuenta con experiencia en el sector público, desempeñándose como supervisor en la Secretaría de Obras Públicas de Nayarit, además de trayectoria en el ámbito privado. Desde 2021 ha ejercido como jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos , participando en la planeación técnica de obras relevantes.

"Se distingue por su iniciativa, capacidad de trabajo en equipo y visión para consolidar proyectos, así como por su calidez humana, perfil emprendedor e ingenioso. Su liderazgo se enfoca en abrir oportunidades y promover una gestión incluyente, orientada a que todas y todos formen parte del desarrollo de Zapopan", finalizó la alcaldía en el comunicado.

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AL

