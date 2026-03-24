Alexander Zatyrka, rector del ITESO, presentó este jueves su Informe de Actividades 2025 ante la comunidad universitaria, en el cual habló sobre los avances en consolidación académica, innovación social y el papel de las instituciones académicas como formadoras de personas integras.

Zatyrka mencionó que el motor de la universidad es la transformación social: “Cada una de las acciones en este informe tienen un propósito y trasfondo común; la construcción de esperanza y la convicción de que la acción colectiva puede transformar a la sociedad”.

El académico reveló la magnitud de la operación académica del ITESO, que hoy integra a una comunidad diversa y en expansión, enfatizando que se tiene al alumnado planeado para seguir creciendo como comunidad universitaria. Actualmente, la institución cuenta con 10 mil 456 estudiantes de licenciatura y 755 alumnos de bachillerato.

"Consideramos que tenemos el tamaño que queremos tener. Nuestra prioridad no es inflar la matrícula por números, sino consolidar procesos. Lo que buscamos es seguir creciendo en la calidad de la respuesta que damos a los problemas de Jalisco", aclaró.

Además reveló que el 65% de los estudiantes de licenciatura cuentan con algún tipo de beca, garantizando el factor económico. Asimismo, mencionó que la fidelidad institucional se refleja en que el 68% de los egresados de la Prepa ITESO decidieron continuar su formación profesional en las licenciaturas del ITESO.

En temas de sustentabilidad, informó que el ITESO se mantiene como la universidad privada más sustentable de México, mejorando su posición en el Ranking Mundial UI GreenMetric (lugar 109 global).

ITESO va por la innovación e investigación

Durante el informe, el rector detalló los pilares de la estrategia académica:

• Oferta Educativa

La universidad ofrece actualmente 45 programas de licenciatura y 34 de posgrado, adaptados a las nuevas demandas del mercado laboral y la tecnología.

• Potencia Científica

Se mantienen activos 124 proyectos de investigación, impulsados por un cuerpo de 214 investigadores e investigadoras.

• Infraestructura intelectual

La biblioteca se consolida como una de las más robustas de la región con un abanico de 774 mil 700 volúmenes.

Asimismo, se inauguró la primera generación de la Ingeniería en Inteligencia Artificial, la cual inició con 49 estudiantes, marcando un precedente en la oferta de la Escuela de Ingenierías.

Más de trescientos estudiantes de posgrado del ITESO realizaron intercambio

Zatyrka resaltó la proyección global del ITESO con los 391 estudiantes de posgrado que realizaron intercambios internacionales este año. Sin embargo, advirtió que esta apertura al mundo debe ir acompañada de un criterio moral sólido, especialmente ante el auge de la Inteligencia Artificial.

"La universidad no es una fábrica de profesionistas. Estamos viendo las consecuencias globales de reducir la formación humanista a un simple accesorio curricular. Los elementos de la ética y la reflexión moral no son 'relleno', son la base para que la tecnología no se vuelva contra nosotros", explicó.

Con un mandato extendido hasta 2028, Zatyrka enfatizó que la meta final de cada acción presentada es demostrar que la colectividad tiene el poder de transformar la realidad, convirtiendo las aulas en el primer paso hacia una sociedad más justa y pacífica.

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AO

