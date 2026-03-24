Como parte de la construcción de un nuevo programa de manejo –herramienta de planificación y gestión que busca la conservación y protección del Bosque La Primavera –-, se plantea regular el uso de drones y de bicicletas motorizadas al interior del Área Natural Protegida (ANP), así como de "otro tipo de cuestiones para los visitantes", adelantó el titular del Organismo Público Descentralizado (OPD) de este espacio, Gabriel Vázquez Sánchez.

Debido a la cantidad de visitantes y de equipos tecnológicos que llegan al bosque, en el nuevo programa se plantea esta regulación. Pese a que debe ser actualizado cada cinco años, el documento tiene un retraso de 23 años, pues el último programa que se generó data de 2002. En ocasiones pasadas, el funcionario lamentó que la falta de acuerdos políticos en pasadas administraciones estatales y federales impidió la actualización del instrumento.

Ahora, como uno de los compromisos de su gestión, Vázquez Sánchez detalló que se instaló un consejo asesor conformado por el OPD Bosque La Primavera y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El programa cuenta con un avance del 20 por ciento y será terminado en febrero de 2027, cuando será sometido a una consulta pública.

"Hace 20 años no había muchos usuarios y muchos equipos tecnológicos que ahora se usan para visitar el bosque. Este nuevo programa de manejo tendrá que observar regulaciones de este tipo; por ejemplo, los drones, estas bicicletas motorizadas, el uso de otro tipo de cuestiones para los visitantes tendrán que estar consideradas en su regulación. Estamos trabajando con ello, con el consejo asesor, con el comité técnico y el comité científico del OPD Bosque La Primavera, y esperamos tener un documento para consulta pública el primer trimestre del año entrante", manifestó el titular del Organismo Público Descentralizado.

Este es el reglamento vigente para visitantes del Bosque La Primavera

El documento que puede ser consultado en la página en línea marca los siguientes lineamientos a personas visitantes al Bosque La Primavera:

Respeta la propiedad privada, infraestructura y señalización

Transita sólo por caminos y veredas abiertas al público

Evita cortar, dañar o rayar los árboles

La velocidad máxima permitida es de 25 km/hora

No generes ni tires basura durante tu visita

Se prohíbe el uso de fuego todo el año (excepto áreas designadas)

La cacería está prohibida

No introduzcas ni liberes especies exóticas

Evita el consumo de bebidas alcohólicas dentro del bosque

Usa los sanitarios disponibles; no defeques al aire libre

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OB