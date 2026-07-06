La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI Guadalajara) hizo un llamado urgente a las autoridades del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) a atender la crisis del agua en Guadalajara.

Jahaziel Omar Castañeda González, presidente de AMPI Guadalajara, señaló que la mala calidad del agua se registra en varias colonias de la ciudad.

"El tema del agua es algo que todos estamos sufriendo en la ciudad actualmente; es un tema que se debe corregir. También no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana; sabemos que es una red hidráulica que se ha descuidado durante décadas y se necesita hacer algo ya; sin embargo, se requiere el apoyo del Gobierno federal y estatal junto con los municipios para que esto pueda avanzar porque es un problema mayor", afirmó.

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El dirigente admitió que este problema está afectando los proyectos de nuevos desarrollos inmobiliarios.

"¿Cómo le vas a pedir a los desarrolladores que vengan y construyan un proyecto habitacional, muy atractivo, muy bonito, pero no les podemos garantizar que el agua sea completamente pura como debe ser para bañarnos y utilizarla?" , mencionó.

Castañeda González aclaró que por el momento no se han frenado nuevos proyectos inmobiliarios por este tema, pero si la problemática continúa, hará replantear estas inversiones.

"Esto urge que se solucione porque, en el tema inmobiliario, para poder seguir desarrollando, tenemos que tener las factibilidades del agua al 100%", añadió.

Admitió que han tenido compradores, principalmente en Guadalajara, que se detienen por el tema del agua y deciden irse a otras colonias.

"Se han hecho ciertas soluciones en el tema del agua; por ejemplo, la ciudadanía ha tenido que invertir en el tema de filtros para poder contrarrestar el tema del olor y otros factores que nos están afectando; sin embargo, son inversiones mayores, hay condominios donde han tenido que invertir 200 mil a 300 mil pesos para poner un sistema de filtrado y poder contrarrestar este problema", agregó.

En los últimos meses, se han incrementado los reportes de mala calidad del agua en la zona metropolitana, principalmente en Guadalajara. Los vecinos reportan agua turbia, maloliente, con sedimentos y partículas contaminantes.

El Gobierno de Jalisco presentó un plan estratégico para intervenir la infraestructura del Siapa, que contempla más de 30 acciones de corto, mediano y largo plazo, una inversión inicial superior a los cinco mil millones de pesos y un proyecto integral que, en conjunto, superará los 20 mil millones de pesos.

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MB