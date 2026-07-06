Jalisco es la entidad que lidera a nivel nacional con el mayor número de personas trabajadoras independientes afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un esquema que permite acceder a los beneficios de la seguridad social sin necesidad de contar con un patrón.

De acuerdo con el supervisor de Afiliación del IMSS Jalisco, Héctor Iván Cornejo Ballesteros, al corte de mayo de este 2026 suman ya 33 mil 201 personas registradas bajo esta modalidad en la entidad, lo que ubica al Estado en el primer lugar nacional respecto de este programa.

Le siguen el Estado de México Oriente, con 31 mil 1 afiliaciones, y Nuevo León, con 29 mil 929 trabajadoras y trabajadores independientes inscritos en el programa. Además, la cifra representa un crecimiento importante del 41.4% en comparación con las 23 mil 473 que se hallaban afiliadas en abril de 2025.

El supervisor explicó que este esquema está dirigido a personas que realizan una actividad económica por cuenta propia y que no tienen una relación laboral subordinada con un empleador; por ejemplo, personas freelancer o personas emprendedoras (sin trabajadores a su cargo). A diferencia de otros programas, la incorporación es completamente voluntaria y depende de la decisión y de las percepciones de cada trabajador o trabajadora.

Programa está dirigido a quienes no cuentan con un patrón

"Prácticamente está dirigido para que las personas que no tienen un patrón, que tienen una actividad económica pero no tienen un patrón, se puedan registrar directamente al IMSS sin necesidad de que exista un patrón de por medio, y tener los beneficios de una persona asegurada", dijo.

Las cifras en sí muestran el interés que han tenido las personas para sumarse a este programa sin intermediarios pues, según las cifras del IMSS, mientras que en diciembre de 2024 había 19 mil 895 personas registradas, para el cierre de 2025 la cifra ascendió a 29 mil 834. Apenas cinco meses después, el número alcanzó los 32 mil 201 asegurados, lo que representa un incremento de más de 13 mil afiliaciones en comparación con finales de 2024.

Y de acuerdo con Héctor Iván Cornejo, el crecimiento ha permitido ampliar la cobertura de seguridad social no solo para quienes realizan el registro, sino también para sus familiares directos, quienes pueden ser incorporados como beneficiarios.

"Esas 33 mil 200 son personas aseguradas, que son los trabajadores. Ellos pueden registrar en las clínicas a sus beneficiarios de ley: hijos, esposas, esposos, concubinos, concubinas, padres que vivan en los hogares de los asegurados y que dependan de ellos. También tienen el beneficio de la atención médica", señaló el supervisor.

Además de los servicios médicos, el programa contempla la cobertura de los cinco seguros que integran el régimen obligatorio del IMSS. Esto incluye atención médica, prestaciones económicas, guarderías, prestaciones sociales, así como los seguros relacionados con retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez y vida.

"Ellos se están cotizando actualmente como si estuvieran en un trabajo ordinario y si se llegara a presentar una eventualidad o si llegaran a cumplir los requisitos para una pensión, ellos van a tener el derecho si es que cumplen los requisitos, porque actualmente se encuentran cotizando", señaló.

Requisitos para incorporarse

Héctor Iván Cornejo explicó que la afiliación a este programa es muy sencilla, ya que puede realizarse a través del portal del IMSS en la página https://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes, o directamente en una subdelegación.

"Solamente les van a pedir su CURP, su número de seguro social y su domicilio. No pide el sistema que subas ningún dato a la plataforma. Solamente te pide tus datos y un correo electrónico para que les estén llegando sus formatitos de pago. El pago se hace a través de líneas de captura mensuales, es un trámite muy sencillo", explicó.

El monto de las cuotas depende de los ingresos declarados por la persona trabajadora y de la actividad económica que desempeña. Cornejo Ballesteros detalló que el sistema calcula automáticamente el costo con base en el salario reportado y el nivel de riesgo asociado a la actividad.

"Por ejemplo, a lo mejor tenemos el mismo ingreso una persona que se dedica a la construcción y una persona que se dedique a algo administrativo. Es un poquito más caro el de la construcción porque le estamos cubriendo prima de riesgo", añadió.

Como un ejemplo, una persona profesionista con ingresos por un salario mínimo estaría pagando mil 969.34 pesos mensuales, con todos los beneficios de un aseguramiento al IMSS.

Para quienes desean conocer previamente el costo de su aseguramiento, la plataforma en línea del Instituto cuenta con una calculadora digital que permite obtener una estimación antes de iniciar el trámite.

El supervisor de Afiliación consideró que la principal ventaja del programa radica en la posibilidad de construir una protección social de largo plazo, particularmente para quienes históricamente han quedado fuera de los esquemas formales de empleo.

"Es un aseguramiento preventivo. Si yo estoy cotizando desde ahorita, el día que lo necesite muy probablemente voy a tener derecho a todas las pensiones del instituto. Cada cotización me sirve porque voy acumulando semanas para mi pensión", finalizó.

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AO

